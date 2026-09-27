Viitorul Poliției Locale, sub semnul întrebării. Sindicatul Meridian: „Nu putem accepta”

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Sindicatul Național Meridian se opune planului de reorganizare a Poliției Locale și transferării atribuțiilor de ordine și siguranță către Ministerul Afacerilor Interne.

"Sindicatul Naţional Meridian îşi exprimă ferm opoziţia faţă de orice demers care ar conduce la desfiinţarea Poliţiei Locale, la diminuarea atribuţiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competenţelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului.

Nu putem accepta ca, în numele unei aşa-zise reforme, siguranţa comunităţilor să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central.

Programul de guvernare propus de noul Guvern, ce urmează a fi supus votului în Parlament, prevede regândirea Poliţiei Locale prin preluarea atribuţiilor de ordine şi siguranţă către Ministerul Afacerilor Interne, iar celelalte, de natura celor administrative (disciplina în construcţii şi afişajul stradal, comerţ, protecţia mediului, evidenţa persoanelor), rămân la autorităţile locale, prin structuri organizatorice ai căror angajaţi nu vor mai avea funcţie specifică de poliţist.

Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să ţină cont de principiul descentralizării, de autonomia administraţiei publice locale şi, înainte de toate, de interesul cetăţeanului. De asemenea orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realităţile din teren şi de la nevoile comunităţilor, nu de la o simplă operaţiune contabilă de reducere a structurilor şi cheltuielilor.

Să nu uităm că poliţistul local este, în foarte multe situaţii, primul reprezentant al autorităţii publice cu care cetăţeanul intră în contact atunci când are o problemă în comunitatea sa. Este prezent în cartiere, în pieţe, în parcuri, în zonele aglomerate, în apropierea şcolilor şi în spaţiile publice, cunoaşte particularităţile comunităţii şi poate interveni rapid în limitele competenţelor prevăzute de lege.

La nivel european există modele diferite de organizare a structurilor de poliţie, iar documentele instituţiilor europene recunosc rolul structurilor locale în asigurarea securităţii de proximitate. În aceste condiţii, considerăm că România trebuie să analizeze cu maximă responsabilitate orice măsură care ar reduce capacitatea autorităţilor locale de a răspunde problemelor propriilor comunităţi. De asemenea Comitetul European al Regiunilor a evidenţiat rolul autorităţilor locale şi faptul că primarii sunt, în multe teritorii europene, interlocutori direcţi şi accesibili ai cetăţenilor în problemele de securitate ale vieţii de zi cu zi.

În contextul măsurilor anunţate pentru reorganizarea administraţiei publice şi al prevederilor din programul de guvernare referitoare la regândirea instituţiei Poliţiei Locale, considerăm necesar un dialog public real cu privire la viitorul acestei instituţii şi la impactul pe care orice reorganizare îl va avea asupra comunităţilor locale.

Preşedinte,

Voinea Negoiţă

Notă: Sindicatul Naţional Meridian reprezintă şi are printre membrii săi câteva mii de poliţişti locali şi este afiliată la Federaţia Sindicatelor Democratice din România, organizaţie reprezentativă la nivelul categoriei profesionale a poliţiştilor locali", se arată în comunicatul de presă.