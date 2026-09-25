Alertă de drone în Galați și Tulcea: MApN a ridicat două avioane F-16 pentru monitorizarea unei ținte

Avion F-16. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Locuitorii din estul județului Galați și nordul județului Tulcea au fost alertați, în noaptea de joi spre vineri, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației, însă nu a fost înregistrată nicio pătrundere în spațiul aerian național.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat, în noaptea de joi spre vineri, o ţintă aeriană la 20 kilometri est de Galaţi, două aeronave F-16 au decolat de la Baza Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei, dar nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Gălățenii și tulcenii au primit RO-Alert, în noaptea de joi spre vineri

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Galaţi şi nordul judeţului Tulcea, iar la ora 3:27 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără pătrunderi în spațiul aerian al țării noastre.

Multiple incidente cu drone în România

Avertizarea vine la o zi după ce o dronă s-a prăbușit în localitatea suceveană Solca, după ce a intrat în spațiul național prin județul Botoșani. În aceeași zi, și autoritățile din Republica Moldova au înregistrat patru incidente cu drone, două aparate prăbușindu-se pe teritoriul țării.

Evenimentele cu drone s-au amplificat vizibil în ultimele luni, în țara noastră. Multiple aparate de zbor au fost semnalate pe litoralul românesc, fiind aduse de valuri, fie în apropierea graniței cu Ucraina, în județele Galați și Tulcea.

Cele mai grave incidente cu drone s-au înregistrat în mai 2026 și iunie 2026, când un aparat de zbor rusesc s-a prăbușit pe un bloc din municipiul Galați, respectiv o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța.

Războiul din Ucraina continuă. Rusia respinge apelurile de încetare a focului

Între timp, războiul din Ucraina și discuțiile despre posibile negocieri de pace continuă. Deși președintele Volodimir Zelenski, prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a cerut încetarea focului, Rusia a respins apelul. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Europa că urmăreşte o pauză în lupte pentru a „reaproviziona” arsenalele militare ale Ucrainei.

Pe de cealaltă parte, Zelenski a denunţat, de la tribuna ONU, „nebunia” ucigaşă a omologului său rus Vladimir Putin, îndemnându-şi aliaţii să menţină sancţiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, potrivit Agerpres.