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Echipament chirurgical de înaltă precizie pentru diagnosticarea și tratarea cancerului pancreatic și al căilor biliare, la Spitalul Județean Galați

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Spital
Foto: Facebook Costel Fotea

Secția de Chirurgie Generală a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol" galați  a fost dotată cu un videoduodenoscop cu vedere laterală și canal terapeutic, a precizat Costel Fotea.

"Este un echipament performant destinat diagnosticării și tratamentului minim invaziv (operații cu incizii foarte mici) ale unor afecțiuni al intestinlui subțire (Duodenului), pancreasului și căilor biliare.

Echipamentul dispune de tub flezibil și subțire, cu o cameră video de înaltă rezoluție, care permite medicilor să examineze o zonă foarte  greu accesibilă: locul unde canalul biliar și canalul pancreatic se deschid în intestinul subțire. Vederea laterală permite vizualizarea mai bună a acestei zone, iarcanalul terapeutic  permite introducerea unor instrumente speciale pentru intervenții chirurgicale complexe.

Investigațiile medicale  care se pot realiza cu ajutorul videodeoduodenoscopului sunt deosebit de importante pentru diagnosticarea încă din faze incipiente a unor tipuri de cancer, precum cancerele pancreatice, biliare sau ale unor tumori din zona în care  se întâlnesc canalul biliar și canalul pancreatic. Cu ajutorul acestui echipament, medicii pot realiza  intervenții chirurgicale  mai ample  și pot contribui la o recuperare  mai rapidă a pacienților.

Asigurarea celor mai bune condiții pentru tratarea bolilor oncologice  este o prioritate  pentru noi. Acest echipament este, de altfel, parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Județean,  în valoare de 25 milioane de lei, derulat cu fonduri europene prin Programul Sănătate, prin care Spitalul Județean a fost dotat  cu aparatură de ultimă generație,  pentru a avea aici, la Galați, un Centru regional de excelență în tratarea cancerului.

Toate aceste investiții înseamnă servicii medicale mai bune, înseamnă viață și speranță. Iar speranța este primul pas spre vindecare, a precizat Costel Fotea, prședintele PSD al Consiliului Județean Galați.

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