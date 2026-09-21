Mihai Daraban, despre relația sa cu judecătorul CCR Cristian Deliorga: „Nu m-a ajutat cu nimic, că n-avea cu ce”

Imagine cu judecătorul CCR Cristian Deliorga. Foto: Agerpres

Mihai Daraban a vorbit despre deplasarea în Mykonos alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga și despre acuzațiile apărute în spațiul public privind o posibilă legătură între relația lor și spețele în care CCIR a fost parte la Curtea Constituțională.

Mihai Daraban a descris, în exclusivitate pentru DCNews, prietenia sa cu judecătorul CCR Cristian Deliorga și cum a ajuns să călătorească în Mykonos alături de acesta, în contextul controversei privind posibilele legături dintre deplasarea plătită de CCIR și deciziile CCR care au vizat Camera de Comerț.

Daraban a subliniat faptul că presa #rezist recurge la „cenzura prin omisiune: când nu dai toată informația publicului, ci ce-ți place. Este o informație reală, dar nu vine și cu partea cealaltă”.

Mihai Daraban: Trebuie să fim obiectivi și realiști. Există viață și în afara profesiei

„Cum vă permiteți să fiți din Constanța, în primul rând, și să fiți prieten de 30 de ani cu un alt judecător constituțional - și el, originar tot din Constanța? Ce aveți să spuneți în apărarea dvs?”, l-a întrebat analistul Bogdan Chirieac, la interviurile DCNews.

„Pai ce să spun... sunt vinovat, pledez vinovat, ca să spun așa... (n.r. ironie). Totuși, trebuie să fim obiectivi și realiști. Există viață și în afara profesiei. Eu nu cred că polițiștii se întâlnesc numai între polițiști, judecătorii numai între judecători. Numai când te gândești că la facultatea aia de Drept unii ajung avocați, unii ajung notari, unii ajung procurori, alții, judecători, unii, miniștri. Nu putem să ne dezicem de niște oameni, prieteni, cu care am fost în nenumărate ocazii private, pentru că e ceva omenesc, până la urmă. E o chestiune de normalitate.

Pe de altă parte, orice organ de anchetă poate să vadă, acum, că judecătorul (Cristian) Deliorga nu m-a ajutat, că n-avea cu ce. Camera de Comerț și Industrie a României a avut niște spețe la CCR, că a fost acuzat inclusiv că dacă îi am chiriași pe cei de la ÎCCJ i se datorează... Hai să punem adevărul în căsuțele lui! Eu am ÎCCJ din 2018, dânsul (n.r. Deliorga) a venit în 2019. În presă e chestia asta cu cenzura prin omisiune: când nu dai toată informația publicului, ci ce-ți place. Este o informație reală, dar nu vine și cu partea cealaltă”, a spus Mihai Daraban, la DCNews.

Mihai Daraban: „Cristian Deliorga nu m-a ajutat”

„Nu m-a ajutat” Cristian Deliorga, a reiterat Mihai Daraban: „Când a fost o speță, precum celebrul teren de la Romexpo, nu conta votul dânsului. Din câte știu și eu, nu există instituția abținerii la CCR - ori 'pentru', ori 'împotrivă'. Atâta lucru am învățat și eu. Și, după aceea, s-a vorbit despre mandate, când a fost o sesizare a Avocatului Poporului. N-am avut niciun fel de sprijin.

Dar acum să ne facem că nu ne cunoaștem doar ca să dăm satisfacție nu știu cui...?! Acolo, într-adevăr, este mea culpa, eu am insistat să vină (n.r. în Mykonos), el fiind liber în ziua respectivă. Noi avem aceste zboruri contractate de anul trecut; sunt achitate. Noi procedăm la Camera de Comerț de vreo trei ani în acest stil, pentru că am tăiat foarte mulți timpi. Nu mai avem de trei ani o noapte de cazare în Europa. Noi am fost la o întâlnire de patru ore, nu știu de ce nu s-a verificat. Am văzut un parlamentar USR care (n.r. sugera) că în patru ore am făcut foarte multe ticăloșii, dar nu ieșea timpul la niciuna...”, a mai precizat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Amintim că Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea grupurilor parlamentare ale USR și PNL privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa.