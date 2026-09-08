Inspecția Judiciară anunță că verifică deplasarea cu avionul privat a preşedintelui Tribunalului Constanţa

Foto ilustrativ Lady Justice (Justiția) Foto: Unsplash

Inspecția Judiciară a anunțat, marți, că s-a autosesizat și va face verificări, după ce în presă au apărut informații că președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, s-ar fi aflat într-un avion privat alături de persoane din mediul politic și de afaceri. Sesizarea vine chiar în ziua în care premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, erau așteptați la audieri în Parlament pentru a explica întâlnirea secretă din luna august, dar niciunul dintre ei nu s-a prezentat.

Inspecţia Judiciară a anunţat, marţi, că s-a autosesizat şi va face verificări, după ce în presă au apărut informaţii că preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, s-ar fi aflat într-un avion privat alături de persoane din mediul politic şi de afaceri.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic şi de afaceri, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potenţiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor”, se precizează într-un comunicat transmis Agerpres.

Anunțul Inspecției Judiciare vine după ce propagandiștii lui Ilie Bolojan au scris că judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, dar şi omul de afaceri Gruia Stoica, ar fi zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie.

Comisie de anchetă în Senat după întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR. PNL și USR au cerut extinderea la cazul judecătorului Deliorga

Cazul a apărut în spațiul public chiar în ziua în care premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, au fost chemați, marți, 8 septembrie, în Parlament, pentru a oferi explicații despre natura întâlnirii neanunțate, de la mijlocul lunii august, pe care au avut-o în biroul președintelui Senatului.

Cei doi nu s-au prezentat la audieri, iar la începutul ședinței, senatorii PNL și USR au cerut să fie extinsă ancheta și la cazul zborului spre Mykonos la care ar fi luat parte și judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Nadia Cerva (PACE - Întâi România), preşedintele Comisiei de Constituţionalitate, a respins propunerea, recomandând ca solicitarea să fie adresată Biroului permanent.

Ce s-a întâmplat pe 14 august

Întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, a durat 30-35 de minute.

Primul audiat în cadrul comisiei a fost subofiţerul SPP Gabriel Băluţoiu, care în 14 august se afla la post la intrarea în biroul preşedintelui Senatului. Potrivit imaginilor prezentate în cadrul şedinţei, acesta i-a deschis uşa Siminei Tănăsescu. Băluţoiu a precizat că, potrivit Regulamentului, nu poate da informaţii despre activitatea sa, acestea fiind „secret de stat”, legitimarea persoanelor având loc la intrarea în clădire şi nu la etaj.

Şedinţa Comisiei a fost întreruptă pentru participarea unor membri la Biroul permanent al Senatului, potrivit Agerpres.