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Alin Tișe cere demisia urgentă a Guvernului interimar PNL: Menține țara într-o situație de criză fără precedent

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 02 Sep 2026
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imagine cu ministrii din guvernul bolojan
Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, cere demisia urgentă a Guvernului interimar condus de PNL și trecerea partidului în opoziție, așa cum a decis conducerea centrală.

El acuză PNL că menține România într-o criză politică și spune că partidul trebuie să permită formarea unui guvern stabil. 

„Pastila scurtă

PNL se autodistruge

Guvernul interimar PNL trebuie urgent să demisioneze, iar PNL să intre în opoziție, așa cum a decis conducerea centrală!

PNL a decis în mai multe rânduri că vrea să rămână în opoziție. Greșeală fundamentală, dar, foarte bine!  

Atunci trebuie să fie consecvent, să nu se mai lege de putere și să demisioneze urgent, lăsându-i pe cei care doresc să guverneze țara să formeze un guvern stabil.

În schimb, PNL menține România într-o situație de criză fără precedent și dă vina pe alții pentru demiterea guvernului. Judecata acestora o va face poporul, nu PNL.

Dacă ține la România, PNL trebuie să facă tot ce ține de el pentru ca țara să aibă un guvern stabil, nu să profite de imposibilitatea tehnică și matematică de a forma un guvern de către forțele pro-europene”, a scris Alin Tișe pe pagina de Facebook. 

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„PNL își sacrifică partidul pentru ambiția unui om”

Președintele CJ Cluj acuză PNL că blochează formarea unui guvern stabil, deși aritmetica politică impune implicarea PSD și PNL. 

Potrivit acestuia, partidul își sacrifică interesele și stabilitatea țării pentru ambiția personală a lui Ilie Bolojan.

„Președintele României dorește un guvern din care să facă parte și PNL. România are nevoie de stabilitate, iar fără AUR aritmetica politică este simplă: fie un guvern în jurul PSD, fie unul în jurul PNL.

Perversiunea politică apare atunci când PNL, cu doar 12%, vrea să conducă singur țara și, mai grav, refuză să voteze un guvern politic stabil, care nu se poate forma decât prin implicarea PSD și PNL. PNL știe acest lucru, dar continuă să saboteze formarea guvernului, pentru a rămâne cât mai mult la putere, deși guvernul a fost demis.

PNL își sacrifică astfel partidul pentru ambiția unui om și România pentru orgoliul aceluiași om. Când ambiția personală devine mai importantă decât stabilitatea țării, oamenii care au adus voturi sunt îndepărtați, iar partidul este împins deliberat spre irelevanță”, a scris Alin Tișe.

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„Asta nu mai este politică. Este autodistrugere”

Alin Tișe spune că PNL se autodistruge și cere partidului să renunțe la conflictele interne și la promovarea intereselor personale.

Potrivit acestuia, PNL trebuie să își recupereze valorile tradiționale, să își unească membrii și să revină la electoratul pe care l-a abandonat. 

„Asta nu mai este politică. Este autodistrugere.

PNL trebuie să rupă această logică: să nu-și sacrifice partidul pentru un om și nici România pentru orgoliul unui om. În partid există oameni valoroși și competenți, care au obligația să servească țara, nu să promoveze retorici prăfuite și penibile de tipul „Cu tine nu!”, „Ba, cu tine da!”, „Trădător ești tu!”, „Ba tu!” și așa mai departe.

PNL trebuie să se întoarcă la identitatea sa de partid conservator, liberal și național, valori abandonate de actuala conducere. Are nevoie de o conducere care să unească partidul, nu să-l dezbine, și care să se întoarcă la români și la electoratul stabil pe care l-a abandonat.

PNL trebuie să se trezească.

Partidul trebuie să servească România!”, a scris Alin Tișe pe pagina de Facebook. 

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Comentarii (4)

John   •   02 Septembrie 2026   •   12:59

Aline, Aline fa tu treaba bine la tine la Cluj ca nu ati terminat de 20 de ani de desenat o centura, Bolojan a facut doua in jurulOradiei plus cate una in jurul catorva orase din judet. Nu mai vorbesc de pasaje si alte investitii. De 20 de ani Arata ce ai facut la Cluj in afara de reparatii la cateva drumuri, mereu aceleasi... De ce oare?
Treci pe la Oradea cand ai timp sa vezi si spital ele, ca tot te planhi fara sa te documentezi.

Ivan   •   02 Septembrie 2026   •   12:42

Dacă un PNL-ist, Alin Tișe, care mai e și președinte de CJ și care știe că administrația locală duce greul și face tot posibilul ca România să funcționeze cât se poate în situația asta și mai trebuie să găsească și soluții la toate măsurile de rahat pe care le-a luat guvernul catastrofal Bolovan atunci înseamnă că situația e foarte gravă, pentru viețile și traiul românilor din România!!! USR-ul, trebuie să dispară de la guvernare și de la conducerea României!!! Acum PNL-ul are probleme foarte mari și trebuie să ia o pauză lungă în opoziție și să nu se lase distrus de către un dezastru ca Bolovan și nici de USR, care a afectat serios și a tras în jos, politic, PNL-ul!!!

petre   •   02 Septembrie 2026   •   12:07

Inteleg ca nu mai ajung banii la prieteni. Off, am ochii inlacrimati! Aripa conservatoare hahaha...

Liviu   •   02 Septembrie 2026   •   11:35

Paunele vezi-ti de satra ta. PNL , de 1 an de zile , este mereu treaz . Tu si cu altii ca tine inca dormiti in opinci. Voi vreti sa 'uniti' partidul in jurul PSD-ului si sa "serviti" Romania cum ati mai facut-o cu ceva ani in urma.

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