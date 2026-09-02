Alin Tișe cere demisia urgentă a Guvernului interimar PNL: Menține țara într-o situație de criză fără precedent

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, cere demisia urgentă a Guvernului interimar condus de PNL și trecerea partidului în opoziție, așa cum a decis conducerea centrală.

El acuză PNL că menține România într-o criză politică și spune că partidul trebuie să permită formarea unui guvern stabil.

„Pastila scurtă

PNL se autodistruge

Guvernul interimar PNL trebuie urgent să demisioneze, iar PNL să intre în opoziție, așa cum a decis conducerea centrală!

PNL a decis în mai multe rânduri că vrea să rămână în opoziție. Greșeală fundamentală, dar, foarte bine!

Atunci trebuie să fie consecvent, să nu se mai lege de putere și să demisioneze urgent, lăsându-i pe cei care doresc să guverneze țara să formeze un guvern stabil.

În schimb, PNL menține România într-o situație de criză fără precedent și dă vina pe alții pentru demiterea guvernului. Judecata acestora o va face poporul, nu PNL.

Dacă ține la România, PNL trebuie să facă tot ce ține de el pentru ca țara să aibă un guvern stabil, nu să profite de imposibilitatea tehnică și matematică de a forma un guvern de către forțele pro-europene”, a scris Alin Tișe pe pagina de Facebook.

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„PNL își sacrifică partidul pentru ambiția unui om”

Președintele CJ Cluj acuză PNL că blochează formarea unui guvern stabil, deși aritmetica politică impune implicarea PSD și PNL.

Potrivit acestuia, partidul își sacrifică interesele și stabilitatea țării pentru ambiția personală a lui Ilie Bolojan.

„Președintele României dorește un guvern din care să facă parte și PNL. România are nevoie de stabilitate, iar fără AUR aritmetica politică este simplă: fie un guvern în jurul PSD, fie unul în jurul PNL.

Perversiunea politică apare atunci când PNL, cu doar 12%, vrea să conducă singur țara și, mai grav, refuză să voteze un guvern politic stabil, care nu se poate forma decât prin implicarea PSD și PNL. PNL știe acest lucru, dar continuă să saboteze formarea guvernului, pentru a rămâne cât mai mult la putere, deși guvernul a fost demis.

PNL își sacrifică astfel partidul pentru ambiția unui om și România pentru orgoliul aceluiași om. Când ambiția personală devine mai importantă decât stabilitatea țării, oamenii care au adus voturi sunt îndepărtați, iar partidul este împins deliberat spre irelevanță”, a scris Alin Tișe.

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„Asta nu mai este politică. Este autodistrugere”

Alin Tișe spune că PNL se autodistruge și cere partidului să renunțe la conflictele interne și la promovarea intereselor personale.

Potrivit acestuia, PNL trebuie să își recupereze valorile tradiționale, să își unească membrii și să revină la electoratul pe care l-a abandonat.

„Asta nu mai este politică. Este autodistrugere.

PNL trebuie să rupă această logică: să nu-și sacrifice partidul pentru un om și nici România pentru orgoliul unui om. În partid există oameni valoroși și competenți, care au obligația să servească țara, nu să promoveze retorici prăfuite și penibile de tipul „Cu tine nu!”, „Ba, cu tine da!”, „Trădător ești tu!”, „Ba tu!” și așa mai departe.

PNL trebuie să se întoarcă la identitatea sa de partid conservator, liberal și național, valori abandonate de actuala conducere. Are nevoie de o conducere care să unească partidul, nu să-l dezbine, și care să se întoarcă la români și la electoratul stabil pe care l-a abandonat.

PNL trebuie să se trezească.

Partidul trebuie să servească România!”, a scris Alin Tișe pe pagina de Facebook.