Majoritate ”pe sub masă” în Camera Deputaților. S-a aruncat cu acuzații în toate direcțiile. PNL și USR au părăsit sala. ”Nenorociți oamenii” a strigat George Simion

Camera Deputaților/ ședință 1 septembrie

A fost început de sesiune ordinară cu scandal în Camera Deputaților. S-au aruncat acuzații din toate direcțiile. În final, parlamentarii PNL și USR au părăsit sala, vorbind despre o majoritate formată pe sub masă în Parlament.

Prima ședință de plen din Camera Deputaților a început, astăzi, cu dispute între parlamentari pe repartizarea funcțiilor în Biroul Permanent. Și deputații PNL, și cei ai USR au contestat propunerea prezentată în plen și au părăsit sala.

Natalia Intotero, președintele de ședință, a prezentat propunerea de repartizare a funcţiilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori ai Camerei Deputaţilor, care urma să fie supusă votului deschis.

Astfel, conform propunerii, funcţiile de vicepreşedinte urmau să fie repartizate astfel:

grupul parlamentar PSD - un loc

grupul parlamentar AUR - un loc

grupul parlamentari PNL - un loc

grupul parlamentar USR - un loc

pentru secretari: PSD - un loc, AUR - un loc, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - un loc, SOS România - un loc;

pentru chestori: PSD - două locuri, AUR - un loc şi Grupul Parlamentar UDMR - un loc.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a contestat repartizarea, considerând că este ”o minciună”, regulamentul nefiind respectat.

”Problema este că regulamentul nu este respectat. Ceea ce aţi citit dumneavoastră acolo este o minciună. Nu este şi nu corespunde adevărului faptic de la momentul începerii legislaturii, când liderii de grup s-au întâlnit şi au stabilit o anumită repartizare a mandatelor de la începutul legislaturii şi până la finalul acestei legislaturi. Grupul parlamentar PNL are alocat, potrivit ponderii, două funcţii în Biroul permanent pentru această sesiune parlamentară. Grupul parlamentar AUR nu are funcţie de secretar în această sesiune, ci în ultima sesiune din legislatură. Astăzi nu a existat nicio întâlnire a liderilor de grup pentru a discuta renegocia această procedură. Că atare, ceea ce aţi prezentat dumneavoastră este un fals”, a susţinut Gabriel Andronache.

Acuzații de înțelegeri subterane împotriva PNL

Totodată, a precizat că PNL nu va susţine propunerea prezentată în plen: "Nu puteţi să subtilizaţi o funcţie Partidului Naţional Liberal prin înţelegeri subterane. De aceea vă anunţ foarte clar că noi nu suntem de acord şi nu vom vota acest proiect. Totodată, vom utiliza toate mijloacele constituţionale pe care le avem la îndemână pentru a restabili procedura aşa cum am negociat-o între liderii de grup la începutul legislaturii", a transmis Andronache, care a solicitat o pauză de consultări între lideri de grup, "pentru că nu a existat negocierea între liderii de grup pentru a muta mandatul grupului AUR de la finalul legislaturii în această sesiune parlamentară".

Replica AUR pentru PNL: Să spunem adevărul până la capăt

În replică, liderul deputaţilor AUR, Mihai Adrian Enache, a spus că înțelegerea invocată de liberali a fost stabilită fără consultarea tuturor grupurilor parlamentare.

"Domnul lider de la PNL ne vorbeşte despre a respecta ponderea parlamentară, de a respecta Regulamentul şi înţelegerea liderilor de la începutul legislaturii. Ceea ce cu bună ştiinţă omite să ne spună este că acea negociere de la începutul legislaturii a fost desfăşurată fără să se consulte toate grupurile parlamentare. Poate pentru dumneavoastră este normal şi să spuneţi că este regulamentul respectat doar atunci când AUR sau SOS sau alt grup parlamentar nu primeşte ceea ce îi se cuvine pe ponderea parlamentară. (...) Aşa că să spunem adevărul până la capăt şi să nu manipulăm cu nişte înţelegeri a trei lideri în numele Parlamentului", a spus Enache.

USR acuză o ”coaliție monstruoasă PSD, USR și toți extremiștii”

La rândul său, lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, a afirmat că în Parlament ”se constituie o nouă coaliţie monstruoasă între PSD, AUR şi toţi extremiştii”.

”Asta este ceea ce se întâmplă aici. V-au tras plasă de mai multe ori. Vă aduceţi aminte, guvernul Veştea. Pare că astăzi se caută în continuare voturi de la extremişti pentru un nou guvern. Noul guvern de care ţara asta are nevoie nu are nici o legătură cu extremiştii. Dacă românii voiau extremişti la guvernarea acestei ţări, votau extremişti. Românii au votat 80% partide democratice, partide care apără drepturile oamenilor din ţara asta”, a declarat deputata, care a cerut şi ea suspendarea şedinţei.

George Simion acuză PNL și USR: Nenorociţi românii

Deputatul AUR George Simion a acuzat PNL şi USR că ”se agaţă cu dinţii de guvernare”.

"Am văzut cu toţii cât de democrate sunt partidele voastre. Fosta majoritate din Camera Deputaţilor şi de la Senat se baza pe o coaliţie de guvernare care, din momentul 5 mai, a căzut şi majoritatea din Parlament. Continuaţi voi să vă agăţaţi, un partid de 8%, 10%, cu dinţii de guvernare, să nenorociţi românii, să spargeţi pietrele pe Dunăre şi să spuneţi că aveţi soluţii. Plecaţi de la guvernare, acceptaţi întoarcerea la urne, acceptaţi democraţia şi putem oferi, într-o variantă sau alta, o majoritate guvernamentală care să ofere stabilitate. Altfel, vă aduc aminte de decizia Curţii Constituţionale pe care aţi încălcat-o cu bună ştiinţă şi atunci nu mai aveam pondere parlamentară şi la Televiziunea Română şi la Radio. Noi vrem egalitate, dar nu pentru căţei. Acceptaţi că nu mai sunteţi la putere, cel puţin aici, în Parlamentul României!", a transmis Simion.

”Dacă aveţi o majoritate, asumaţi-vă”

Replica a venit de la deputatul USR Cătălin Drulă:

"Spuneţi că nu sunteţi la guvernare. Sunteţi dumneavoastră, domnule Simion, la guvernare cu PSD? Le oferiţi voturile? Aveţi o majoritate împreună? Sau ce faceţi la votul care urmează? Că aici se va demonstra o majoritate asupra unei ţepe care este propusă. Printre altele, regretabil este domnule lider de la PSD că eşti complet necutumiar. Se vorbeşte între lideri, se discută. Să anunţaţi cu cinci secunde înainte, este prototipul unei ţepe care e dată pe baza unei semnături pe care dumneavoastră, PSD-ul, aţi pus-o pe un acord, care respecta parţial ponderea, nici acela nu respecta ponderea. Dumneavoastră, PSD, aveţi faţă de 22% cât aţi luat în alegeri o ultra-reprezentare în Biroul permanent, dar se pare că cei de la AUR se fac preş ca să vă ofere asta. Iar despre guvern şi plecarea de la guvernare - plecarea de la guvernare se face pe baza votului unui nou guvern. Aşa că, dacă aveţi o majoritate, asumaţi-vă. Dacă nu, noi suntem de acord să mergem la alegeri anticipate. Cei cărora le este frică de alegeri anticipate sunt PSD", a spus Drulă.

După aceste dispute, a fost convocată o pauză, iar, la revenirea în sală, Gabriel Andronache a anunţat că deputaţii PNL părăsesc sala. "Lucrurile sunt clare. Există o nouă majoritate formată pe sub masă, antireformistă, între PSD-AUR-SOS şi UPR. Noi nu participăm la această mascaradă. Ne retragem din sală şi vă anunţăm că luăm în considerare să nu participăm nici la următoarele şedinţe", a anunţat el.

Ulterior, şi deputaţii USR au părăsit sala de plen.

Noul Birou permanent al Camerei Deputaților

În final, plenul Camerei Deputaţilor a ales noua componenţă a Biroului permanent, pentru sesiunea ordinară de toamnă din acest an, în absența PNL și USR.

În funcţia de vicepreşedinţi au fost aleşi Natalia Intotero (PSD), Gianina Şerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR).

Secretari în noul BP sunt: Silvia Mihalcea (PSD), Ramona Ioana Bruynseels (AUR), Ovidiu Ganţ (minorităţi), Verginia Vedinaş (S.O.S. România).

Chestori au fost aleşi: Daniel Lungu (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Bogdan Velcescu (AUR), Magyar Lorand-Balint (UDMR).