Parlamentul și-a ales noii lideri ai Birourilor permanente

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Senatul și Camera Deputaților și-au ales, marți, Birourile permanente pentru sesiunea de toamnă.

Senatul şi-a ales, marţi, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent, pentru cea de-a doua sesiune ordinară din acest an. De asemenea, și plenul Camerei Deputaţilor a ales noua componenţă a Biroului permanent, pentru sesiunea ordinară de toamnă din acest an.

Pentru lista propusă în Senat s-au înregistrat 110 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. Procedura de vot a fost votul secret electronic.

Cine va face parte din conducerea Senatului în sesiunea de toamnă

Vicepreşedinţi ai Senatului au fost aleşi: Liviu Mazilu (PSD), Paul Stănescu (PSD), Laurenţiu Plăeşu (AUR) şi Mihai Coteţ (PNL). Funcţiile de secretari vor fi ocupate de: Doina Federovici (PSD), Niculina Stelea (AUR), Vasile Blaga (PNL) şi Ana-Cynthia Păun (USR). Chestorii Senatului sunt: Marian Vasile (AUR), Narcis Mircescu (USR), Novak Levente (UDMR) şi Ninel Peia (Pace Întâi România).

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost ales, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.

Potrivit Regulamentului Senatului, repartizarea funcţiilor în Biroul permanent se stabileşte la începutul fiecărei sesiuni ordinare, prin negocieri între reprezentanţii grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea numărului de senatori ai fiecărui grup.

Conform anunţurilor făcute de grupurile parlamentare, liderii acestora pentru actuala sesiune sunt: PSD - Daniel Zamfir, AUR - Petrişor Peiu, PNL - Daniel Fenechiu, USR - Sorin Şipoş, Pace Întâi România - Nadia - Cosmina Cerva şi UDMR - Lorand Turos.

Miercuri, Senatul are programată pentru ora 10:00 prima şedinţă a noului Birou permanent.

În Senat s-au făcut și două mutări: doi parlamentari au trecut la alte grupuri parlamentare.

Noul Birou permanent al Camerei Deputaților

În funcţia de vicepreşedinţi ai Camerei Deputaților au fost aleşi Natalia Intotero (PSD), Gianina Şerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR).

Secretari în noul BP sunt: Silvia Mihalcea (PSD), Ramona Ioana Bruynseels (AUR), Ovidiu Ganţ (minorităţi), Verginia Vedinaş (S.O.S. România).

Chestori au fost aleşi: Daniel Lungu (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Bogdan Velcescu (AUR), Magyar Lorand-Balint (UDMR).

Noul Birou permanent a fost ales în absenţa deputaţilor PNL şi USR, care au ieşit din sală.

PNL anunță sancțiuni pentru parlamentarii care votează împotriva deciziilor grupului

În PNL, parlamentarii care vor vota împotriva deciziilor grupului parlamentar vor fi sancţionaţi prin măsuri administrative, a anunțat, marți, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.

„Am stabilit o conduită coerentă a grupului parlamentar PNL, urmând ca în orice altă situaţie în care colegi de ai noştri vor vota contra voinţei grupului parlamentar să fie luate imediat măsuri administrative în cadrul grupului parlamentar”, a precizat Andronache, la o conferinţă de presă organizată după şedinţa grupului parlamentar al PNL, la care a participat şi premierul interimar, liderul PNL Ilie Bolojan.

Gabriel Andronache a anunţat, de asemenea, că în cadrul PNL vor fi constituite grupuri de lucru pentru principalele priorităţi legislative ale partidului. Acestea vor avea la dispoziţie o lună pentru elaborarea unor proiecte de lege, care vor fi apoi supuse dezbaterii Biroului Politic Naţional.

Prioritățile legislative ale PNL

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a prezentat priorităţile legislative stabilite de liberali. Printre acestea se numără reforma şi descentralizarea administraţiei publice locale şi a companiilor de stat, reforma administrativ-teritorială şi reforma electorală, care are ca obiectiv principal reducerea numărului de parlamentari şi a dimensiunii administraţiei publice locale.

Pe lista liberalilor se află şi reforma bugetului asigurărilor de sănătate, măsuri de sprijinire a clasei de mijloc, inclusiv eliminarea taxării suplimentare a contractelor part-time, liberalizarea contractelor de muncă şi alte măsuri care urmează să fie analizate în cadrul grupurilor de lucru. PNL mai propune şi adoptarea unei legi a lustraţiei.

Ionel Bogdan a menţionat că proiectele de lege care vor fi stabilite în grupurile de lucru vor fi discutate şi cu partenerii din USR şi cu ceilalţi parlamentari şi partide politice „care vor dori să pună umărul la reforma României”.

„Credem că aceste priorităţi merg mână în mână cu ceea ce a promovat premierul Ilie Bolojan, cu ceea ce a promovat Partidul Naţional Liberal în ultima perioadă şi considerăm că România are nevoie de aceste reforme astfel încât să ne facem bine pentru viitor”, a mai spus Ionel Bogdan.

Prioritățile legislative ale USR pentru sesiunea de toamnă

Și grupurile parlamentare ale USR și-au stabilit priorităţile legislative pentru sesiunea parlamentară ordinară de toamnă. Printre acestea se numără reforma electorală, protecţia minorilor în mediul online, reforma administrativ-teritorială şi cea a serviciilor secrete.

Liderul grupului parlamentar al deputaţilor USR, Diana Stoica, a declarat la Palatul Parlamentului că cea mai importantă dintre acestea este „îndepărtarea unei nedreptăţi”, şi anume supra-taxarea muncii part-time, care a fost introdusă în urmă cu câţiva ani.

„Noi nu considerăm că este corect ca atunci când ai un contract de muncă cu normă parţială să plăteşti taxe ca şi cum ai avea un contract cu normă plină. Deci asta este una dintre priorităţile pe care le-am asumat. Acest proiect de lege este blocat la Camera Deputaţilor de un an de zile şi sperăm să reuşim să-l adoptăm în această sesiune”, a spus ea.

Diana Stoica a explicat în ce constă propunerea de reformă electorală. „Aici vorbim de reducerea numărului de parlamentari, aşa cum românii au votat de ani de zile şi acest lucru încă nu a fost înfăptuit. De asemenea, vorbim de alegerea primarilor în două tururi, aşa cum credem că este corect, şi a preşedinţilor de consilii judeţene”, a arătat deputatul.

Un subiect foarte important pentru parlamentarii USR, care au şi iniţiat proiecte de lege în acest sens, este protecţia minorilor în mediul online.

„Vorbim aici de majoratul digital, de modul în care copiii pot fi protejaţi de dependenţe, de prădători sexuali în mediul online şi de asemenea de modul în care se verifică vârsta acestora. (...) Majoratul digital este un proiect de lege iniţiat de colegii noştri, care se află în momentul de faţă în dezbatere în Parlament şi pentru care noi vom lupta să-l adoptăm în această sesiune”, a afirmat Stoica.

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, a precizat că o altă prioritate legislativă este reforma administrativ-teritorială.

„Statul trebuie să înceapă o reorganizare prin comasare a comunelor mici şi a judeţelor. Este foarte important acest lucru pentru eficientizarea administraţiei, dar şi pentru reducerea cheltuielilor statului. Şi de asemenea, acest lucru trebuie să fie însoţit de o digitalizare a serviciilor publice, astfel încât să ne asigurăm că cetăţenii au acces la aceste servicii publice. Vom propune o comisie pentru a analiza şi pentru a vedea care este cea mai bună formulă pentru această reformă administrativ-teritorială. De asemenea, o altă prioritate legislativă este reforma serviciilor secrete. Este foarte important să avem o claritate în modul în care se face controlul real, controlul civil al serviciilor secrete. Astăzi am depus la Biroul permanent o solicitare pentru a repune pe ordinea de zi proiectul din 2024 pentru limitarea la două mandate a şefilor serviciilor secrete”, a explicat Şipoş, potrivit Agerpres.