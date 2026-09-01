Mutări în Senat: Doi parlamentari au trecut la alte grupuri

Foto: Facebook Senatul României

Se fac noi mutări în Senat, între grupurile parlamentare. Doi senatori, unul de la POT, altul de la SOS au schimbat tabăra.

Schimbări de grup la Senat

Senatorul neafiliat Liviu Fodoca, ales pe listele POT Sălaj, a anunţat marţi, în plenul Senatului, că trece la PNL. În același timp, senatorul Ionel Carp, care a fost ales pe listele S.O.S. România şi era afiliat grupului PSD, va trece la grupul Pace Întâi România, potrivit anunţului făcut de senatorul Clement Sava.

”Vreau să vă anunţ că de astăzi, 1 septembrie 2026, voi activa în cadrul grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aşa că vă mulţumesc şi vă urez tuturor succes şi să fie de bine pentru români. Doamne ajută!”, precizat Fodoca.

La sfârşitul sesiunii trecute, în luna iunie, au mai intrat în grupul PNL de la Senat şi Dorin Petrea şi Grigore-Adrian Peiu (aleşi pe listele S.O.S. România) şi Ştefan Borţun (ales pe listele POT).

PNL își sancționează parlamentarii care nu respectă linia partidului

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a anunţat, marţi, că parlamentarii liberali care vor vota împotriva deciziilor grupului parlamentar vor fi sancţionaţi prin măsuri administrative.

"Am stabilit o conduită coerentă a grupului parlamentar PNL, urmând ca în orice altă situaţie în care colegi de ai noştri vor vota contra voinţei grupului parlamentar să fie luate imediat măsuri administrative în cadrul grupului parlamentar", a precizat Andronache, la o conferinţă de presă organizată după şedinţa grupului parlamentar al PNL, la care a participat şi premierul interimar, liderul PNL Ilie Bolojan.

Gabriel Andronache a anunţat, de asemenea, că în cadrul PNL vor fi constituite grupuri de lucru pentru principalele priorităţi legislative ale partidului. Acestea vor avea la dispoziţie o lună pentru elaborarea unor proiecte de lege, care vor fi apoi supuse dezbaterii Biroului Politic Naţional.

România, în blocaj guvernamental din mai

Mutările ar putea fi și în contextul în care unele grupuri parlamentare se întăresc, vot cu vot, în vederea susținerii unui nou Guvern. România este în interimat guvernamental de la începutul lunii mai. Situația deja devine critică pentru orice partid parlamentar, iar liderii politici au ajuns să vorbească despre o situație pe care inițial au respins-o ferm: alegerile anticipate.

PSD a încercat să obțină voturile minime necesare pentru ca Sorin Grindeanu să-și asume funcție de premier al României, la limită, dar liderul partidului a recunoscut, în 31 august, că nu are majoritatea necesară.