”Când o faci pentru țara ta, nu există umilință”. Mesajul lui Bogdan Chirieac, după ce Adrian Veștea a negociat cu AUR

Premierul desemnat, Adrian Veștea. Sursa foto: Agerpres

Întâlnirea dintre Adrian Veștea și George Simion, purtată în încercarea de a obține voturile AUR pentru învestirea noului Guvern, a stârnit reacții contradictorii. Analistul Bogdan Chirieac a analizat subiectul.

Cu doar câteva ore înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea, negocierile politice au fost la intensitate maximă. Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, într-o încercare de a obține sprijinul parlamentarilor formațiunii, în condițiile în care fiecare vot poate fi decisiv. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, liderul AUR ar fi condiționat susținerea de o validare publică din partea președintelui Nicușor Dan și unor funcții importante în stat. Gestul lui Adrian Veștea a fost interpretat diferit: unii îl consideră o dovadă de pragmatism și înțelepciune politică, în timp ce alții îl văd drept un semn de slăbiciune. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Punctul Culminant”, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu.

"A plasat frumos mingea domnului Nicușor Dan"

„Adrian Veștea a făcut un gest înțelept din punct de vedere politic. Atunci când o faci pentru țara ta, pentru că România are nevoie mai mult ca oricând de un guvern, nu există umilință. Din punctul acesta de vedere, lucrurile pot fi percepute și astfel.

Dacă e să o luăm strict din punct de vedere strategic, se vede că nu este pregătit pentru funcția de premier. Nu are suficientă pregătire politică. Nu te duci să vorbești cu Simion, să te pui într-o situație foarte dificilă, dacă nu ai o certitudine că vii cu un rezultat pozitiv. Domnul Veștea s-a dus să ia un răspuns pozitiv, dar George Simion a mărit miza. Liderul AUR dă dovadă de multă abilitate politică.

Miza solicitării lui Simion pentru Nicușor Dan

El a spus: 'președintele tău, care te-a numit premier, spune că sunt extremist și anti-european. Dacă nu face o declarație în care să spună că nu sunt așa, atunci nu te voi susține'. A plasat frumos mingea domnului Nicușor Dan.

Își dorește o validare publică pentru a sparge cordonul sanitar. Își dorește să-l audă spunând: 'nu sunt extremiști. Ei sunt conservatori'. Nu sunt sigur dacă Nicușor Dan va face asta sau nu, pentru că aici e pe impuls și joc politic, nu e pe logică rece. E pe niște voturi care pot schimba tot în ultimele clipe. Asta ne arată că liderul AUR își înțelege locul actual în scena politică și joacă ca atare”, a explicat Bogdan Chirieac.

La ora publicării știrii, termenul limită emis de AUR a expirat, iar președintele Nicușor Dan nu a ieșit cu niciun fel de declarație.

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