Veștea, la negocieri cu AUR! Ultimele mutări pentru susținerea Executivului în Parlament

Adrian Veștea, premierul desemnat - foto Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea merge la negocieri cu AUR. Răspunde, astfel, invitației lui George Simion.

”Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României” anunță premierul desemnat Adrian Veștea.

Anterior, în această după-amiază, George Simion, președintele AUR, a declarat că-l așteaptă la negocieri pe premierul desemnat până la ora 20:00. Plenurile se reunesc de la ora 21:30.

”Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest Cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament. Și îl aștept pe domnul Veștea până diseară, la ora 20:00, la sediul formațiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară” a declarat, luni după-amiază, liderul AUR, George Simion.

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Val de reacții negative: Veştea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion

”Veştea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?” a scris Dominic Fritz, președintele USR, luni, pe Facebook.

"În numele "responsabilităţii" se caută acum sprijinul AUR. Responsabilitatea înseamnă să construieşti majorităţi proeuropene, nu să cauţi sprijin la cei care au contestat constant direcţia europeană a României. Responsabilitatea înseamnă un Guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o ţină pe loc. România nu are nevoie de un Guvern care îşi începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei" consideră și viceliderul PNL, Siegfried Mureșan.