Kelemen Hunor: E un singur câștigător. Felicitări, Simion, ai dat șah și mat!

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a făcut o declarație fulminantă în fața Parlamentului, înainte de votul pentru Guvernul Veștea. El l-a felicitat pe liderul AUR, George Simion.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, în fața Parlamentului, că nici astăzi nu avem o explicație pentru anularea alegerilor prezidențiale. ”Societatea așteaptă o explicație în continuare” a afirmat Kelemen Hunor, adăugând: ”Banalizarea răului începe întotdeauna cu un pas mic, aparent nevinovat, care trece peste valori, principii.

Câmpul de bătălie devine extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere.

O țară mică, slabă, fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale poate supraviețui doar dacă ține de principii, valori și caută aliați”.

”Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător, un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut, felicitări George Simion, ai dat șah și mat” a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a anunțat că nu vor participa la vot: ”În momentul votului, vom părăsi sala”.