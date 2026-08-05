Hunedoara, sub asediul incendiilor de vegetație. Peste 60 de hectare au ars

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Mai multe incendii de vegetație uscată au izbucnit în județul Hunedoara, afectând peste 60 de hectare de teren. Pompierii și serviciile voluntare intervin în mai multe zone pentru limitarea și stingerea focarelor.

Peste 60 de hectare de vegetaţie uscată au foat afectate, miercuri, de mai multe incendii care au izbucnit în diverse zone ale judeţului Hunedoara, pompierii militari intervenind pentru limitarea şi stingerea focului care ameninţa comunităţile şi fondul forestier, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Astfel, un incendiu de proporţii s-a manifestat într-o zonă cuprinsă între localităţile Băieşti, Sălaşu de Sus şi Râu Alb, pe o suprafaţă de circa 50 de hectare. Pentru această intervenţie au fost mobilizate echipaje de stingere de la subunităţile din Petroşani, Baru şi Hunedoara. Incendiul de la Sălaşu de Sus a rămas în supraveghere, cu şase cadre militare şi două autospeciale.

"Focarele s-au manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 50 de hectare şi au pus în pericol mai multe case, un restaurant, o fermă şi culturi de ovăz. Temperaturile extreme şi uscăciunea au făcut ca această ardere să se propage cu repeziciune. Pompierii au acţionat peste 8 ore, pentru a opri frontul de incendiu şi pentru a stinge toate focarele. Au ars vegetaţie uscată, mărăciniş, litieră de pădure, coronament, o cultură agricolă şi mai mulţi baloţi de paie. Casele de locuit aflate în zone de risc, au fost protejate", arată sursa citată.

Un alt incendiu a izbucnit, miercuri la prânz, pe raza localităţii Mihăieşti şi a afectat peste opt hectare de vegetaţie uscată şi păşune. Incendiul, la care au intervenit pompierii din Dobra şi Ilia, s-a extins şi la fondul forestier, pe o suprafaţă de circa patru hectare.

În acelaşi timp, pompierii Detaşamentului Hunedoara au fost solicitaţi în localitatea Ciopeia unde, după ce mai multe anexe gospodăreşti au fost cuprinse de incendiu, focul s-a extins la vegetaţia uscată din jur, până aproape de o pădure. În urma evenimentului, două animale au fost găsite decedate. Intervenţia a durat şapte ore.

De asemenea, un alt echipaj de stingere a acţionat în localitatea Peştişu Mic. La acest caz, pompierii au fost sprijiniţi de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună, conform Agerpres.

Incendiu de proporții. Au ars 20 de hectare lângă Buzău/ RO-ALERT pentru populație

Un incendiu de vegetație uscată s-a extins pe aproximativ 20 de hectare în județul Buzău, mobilizând mai multe echipaje de pompieri. Amploarea incidentului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a intervenit marţi pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată care s-a manifestat în mai multe focare, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare.

Potrivit ISU Buzău, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în comuna Podgoria, sat Oratia, pentru stingerea incendiului.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mai multe focare, afectând cumulativ o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare. În aceste momente, 4 autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă acţionează pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia. La intervenţie este prezentă şi o ambulanţă SMURD pentru asigurarea personalului propriu sau alte urgenţe medicale", a transmis, prin intermediul unui comunicat, ISU Buzău.

Pentru atenţionarea şi protecţia populaţiei, în zona respectivă a fost emis un mesaj RO-ALERT cu măsuri de protecţie ce vizează degajări mari de fum, conform Agerpres.

Pompierii din Grecia sunt în continuare mobilizaţi împotriva incendiilor de la nord-vest de Atena

Incendiile de vegetație sunt tot mai dese în Europa din cauza temperaturilor ridicate. Pompierii greci continuă marți lupta împotriva incendiului care face ravagii începând de vinerea trecută la nord-vest de Atena, încercând să ţină "situaţia sub control", a declarat marţi purtătorul lor de cuvânt, citat de AFP.

"Suntem pe teren pentru a cincea zi consecutivă în faţa acestui incendiu foarte dificil", a declarat marţi dimineaţă Yannis Artopios pentru postul de televiziune Ertnews.

"Astăzi, aproape 30 de aeronave cu apă au fost trimise în zonă" pentru a lupta cu focul pe pantele munţilor ce înconjoară această parte a Golfului Corint, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de capitală. Este o zonă foarte extinsă şi un nou focar se poate declanşa în orice moment. Vrem să ţinem situaţia sub control", a adăugat el.

"Zone vaste afectate de incendiu conţin încă focare active sau zone cu jar care necesită o supraveghere constantă, întrucât o singură rafală puternică de vânt poate fi suficientă pentru a declanşa noi focare", a subliniat Yannis Artopios.

În staţiunea estivală Porto Germeno, la 65 km vest de Atena, grav afectată de flăcări în ultimele zile, Poliţia a instalat cordoane de securitate pentru a controla persoanele care doresc să pătrundă în zonă, unde evaluarea pagubelor este în curs de desfăşurare.

O mare parte dintre terenurile în trecut împădurite din jurul staţiunii, unde numeroşi atenieni deţin case de vacanţă, a fost devorată de incendiu, iar zeci de case au fost transformate în scrum, a constatat un jurnalist de la AFP.

O autospecială de pompieri complet arsă zăcea printre resturile de pe drumul care ducea spre sat.

Risc de reaprindere

Beneficiind luni de o scădere în intensitate a rafalelor de vânt, avioane care lansează apă au putut să intre în acţiune şi să ajute la preluarea controlului asupra unei situaţii alarmante.

Deşi luni dimineaţă a fost constatată o uşoară ameliorare, mai multe reaprinderi ale unor focare au fost semnalate în cursul zilei şi un apel la evacuare a fost lansat pentru cel puţin trei mici localităţi situate la nord de oraşul industrial Megara.

Potrivit Ertnews, care a alcătuit luni un bilanţ, situaţia "s-a ameliorat în ultimele ore" şi "încă din zorii zilei, au fost reluate lansările de apă cu ajutorul aeronavelor, mai ales al elicopterelor, profitând de condiţiile meteorologice mai favorabile".

În timp ce situaţia din Porto Germeno s-a îmbunătăţit marţi, frontul incendiilor din Psatha şi Alepohori (30 km la nord) îi îngrijorează în continuare pe pompieri. În total, "12 bombardiere de apă, 20 de elicoptere şi 575 de pompieri se află în acele locuri pentru a lupta cu flăcările", a declarat un angajat al biroului de presă din cadrul serviciului de pompieri.

Aceste condiţii au limitat răspândirea focului şi le-au permis forţelor terestre să aducă sub control un număr mare de focare dispersate înainte de începutul operaţiunilor aeriene marţi dimineaţă, inclusiv reaprinderea unui focar în jurul orei locale 03:00, care ameninţa să se răspândească spre o zonă locuită.

În mai multe zone împădurite afectate de incendiu, trunchiuri de copaci continuă să fumege, stârnind îngrijorări. Echipe de pompieri, care se deplasează pe jos, îşi continuă intervenţiile în centrul pădurilor, stingând incendiile unul câte unul.

Efective de poliţie sunt în continuare desfăşurate în toată această parte vestică a regiunii Attica pentru a reglementa accesul, în timp ce autobuze ale pompierilor şi ale forţelor armate sunt pregătite să îi evacueze pe localnici dacă o astfel de măsură va fi necesară.

Riscul de reaprindere a incendiilor a rămas marţi "foarte ridicat", clasificat la nivelul 4 pe o scară cu 5 trepte, a avertizat Protecţia Civilă, în contextul în care temperaturi de 37 de grade Celsius, cu mult peste medie, sunt aşteptate până miercuri, conform Agerpres.

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