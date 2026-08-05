Doi turiști au urcat cu trotinetele pe Platoul Bucegi. Salvamont Prahova, reacție ironică / video

Sursa Foto: FreePik

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanții Salvamont Prahova au ironizat doi turiști care au fost surprinși deplasându-se cu trotinetele pe Platoul Bucegi.

Salvamont Prahova a distribuit miercuri un videoclip în care apar doi turiști care se deplasează cu trotinetele pe Platoul Bucegi.

Pe lângă videoclipul postat, salvamontiștii au transmis și un mesaj ironic la adresa celor care folosesc astfel de mijloace de deplasare în zona montană.

"Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?", au scris reprezentanții Salvamont Prahova pe pagina de Facebook.

În imagini se poate observa cum doi turiști încearcă să se deplaseze cu trotinetele pe terenul stâncos al Platoului Bucegi, într-o zonă cunoscută și frecventată de pasionații de drumeții.

Salvamontiștii au transmis în repetate rânduri mesaje privind comportamentul unor turiști în zonele montane. Deși imaginile nu surprind un incident, folosirea trotinetelor pe trasee cu teren accidentat este o practică neobișnuită și nerecomandată în astfel de zone.

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Salvamont România, apel la prudenţă şi responsabilitate

Reprezentanţii Salvamont România fac deseori apel la prudenţă şi responsabilitate în desfăşurarea activităţilor montane şi îi invită pe turişti să susţină campania de reducere a numărului de accidente pe munte.

"Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane", a transmis Salvamont România în trecut.

"Pe munte nu eşti niciodată singur. Salvamont România este singurul serviciu de salvare montană abilitat legal să acorde primul ajutor şi să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate. Suntem prietenii celor care iubesc muntele şi vom rămâne întotdeauna partenerul de nădejde al celor care au nevoie de ajutor, speranţă şi siguranţă. (...)

Vă dorim să vă bucuraţi de frumuseţea munţilor României în siguranţă, cu grijă faţă de natură şi cu respect pentru cei care îi străbat. Iar noi vă asigurăm că, ori de câte ori veţi avea nevoie de ajutor, Salvamont România va fi acolo. Vă mulţumim pentru încredere şi pentru că sunteţi parte din marea familie Salvamont România", au transmis reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook, recent.