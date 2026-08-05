Ai geamuri vechi? Apel inedit lansat de Stațiunea Legumicolă Buzău

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Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău face un apel neșteptat la populație privind geamurile vechi.

Serele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău au fost grav afectate de ploile și furtunile din ultimele luni, iar instituția face acum un apel neobișnuit către români. Reprezentanții stațiunii îi îndeamnă pe cei care și-au înlocuit ferestrele să doneze geamurile vechi pe care nu le mai folosesc, pentru a contribui la refacerea spațiilor avariate.

Potrivit SCDL Buzău, ploile din ultima perioadă au afectat structura unor sere, instituţia fiind pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru reparaţii. Astfel, staţiunea a făcut un apel inedit către toate persoanele care au posibilitatea de a dona geamuri, cu scopul de a fi folosite ulterior pentru înlocuirea celor sparte.

SCDL Buzău: "Căutăm geamuri vechi cărora să le oferim un rost nou"

"Pentru culturile din câmp, apa a fost binevenită. Pentru serele vechi ale SCDL Buzău, ploile au lăsat în urmă numeroase geamuri sparte şi o provocare greu de rezolvat doar prin propriile noastre resurse. Astăzi nu cerem geamuri noi.

Căutăm geamuri vechi cărora să le oferim un rost nou. De aceea, lansăm un apel către instituţii publice, şcoli, firme, asociaţii, constructori şi persoane fizice: aveţi geamuri vechi, rezultate în urma înlocuirii ferestrelor, pe care nu le mai folosiţi? Dacă sticla este întreagă şi poate fi reutilizată în condiţii de siguranţă, ea ar putea primi o nouă viaţă în serele cercetării de la SCDL Buzău unde sunt păstrate şi studiate plante, soiuri şi resurse genetice valoroase pentru horticultura românească", a transmis, printr-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, SCDL Buzău.

Astfel, reprezentanţii staţiunii legumicole apreciază că geamurile vechi cărora anumitor persoane sau instituţii nu le mai sunt de folos, pot fi reutilizare şi reintroduse într-un circuit cum ar fi ce al serelor.

SCDL Buzău: "Un geam recuperat poate contribui la protejarea plantelor"

"În loc să devină deşeu, un geam recuperat poate contribui la protejarea plantelor, la conservarea biodiversităţii şi la continuarea cercetării horticole româneşti. Ne puteţi ajuta prin:

donarea geamurilor disponibile, punerea noastră în legătură cu instituţii sau firme care renovează clădiri şi înlocuiesc ferestre, sprijin pentru colectarea şi transportul materialelor. Înainte de preluare, vom verifica dimensiunile, compatibilitatea şi starea geamurilor, pentru ca acestea să poată fi utilizate în siguranţă. Dimensiuni necesare: 90/74 cm, 166/74 cm. Fiecare geam poate proteja o plantă", mai notează (SCDL) Buzău.

SCDL Buzău este o instituţie strategică dedicată cercetării şi dezvoltării în domeniul legumiculturii, deservind bazinul legumicol al judeţului Buzău şi zonele învecinate, notează Agerpres.

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