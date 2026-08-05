Nouă intervenție pe Dunăre: Patru barje vor fi scufundate pentru a devia o parte din debitul fluviului

Sursa foto: Agerpres

Apele Române au anunțat că miercuri, 5 august, patru barje încărcate cu piatră vor fi scufundate în Brațul Bala al Dunării, măsura având rolul de a redirecționa o parte din debitul fluviului către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Este cea de-a doua intervenție excepțională adoptată de autorități pentru a evita oprirea completă a centralei, după aruncarea în aer a stâncii Pârjoaia.

Potrivit reprezentanților Administraţiei Naţionale Apele Române, operațiunea de scufundare a celor patru barje este programată să înceapă miercuri, după ora 14:00. Două dintre acestea au fost încărcate cu piatră în zona unde a fost dislocată stânca Pârjoaia, pe Dunărea Veche, iar celelalte două au fost aduse de la Galați.

„Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm”, a transmis instituția pe pagina de Facebook.

Reprezentanții Administraţiei Naţionale Apele Române au transmis că, marți, nivelul Dunării în dreptul Cernavodă s-a menținut constant ca urmare a lucrărilor de dislocare a stâncii. Potrivit instituției, intervenția a dus mai întâi la oprirea scăderii zilnice a nivelului apei, estimată anterior la aproximativ 2 centimetri, iar ulterior la o creștere ușoară, de circa 2 centimetri.

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Explozii controlate pentru devierea cursului fluviului spre Centrala Nucleară Cernavodă

Ministerul Apărării Naționale a efectuat, duminică, pe malul Dunării, explozii controlate pentru a încerca să devieze cursul fluviului spre Centrala Nucleară Cernavodă.

Zona în care au fost efectuate exploziile controlate se află în județul Constanța, în aval de satul Izvoarele din comuna Lipnița, chiar înainte de difluența cu Brațul Bala. Acesta preia un debit substanțial al Dunării și îl varsă în Brațul Borcea, lăsând cursul Dunării Vechi, care ajunge la Cernavodă, cu un deficit de apă. Intervenția de duminică s-a dovedit ineficientă, deoarece roca este extrem de dură.

La misiune au participat structuri ale Forţelor Navale Române - Centrul 39 Scafandri "Amiral Ilie Ştefan", Flotila Fluvială şi Direcţia Hidrografică Maritimă "Comandor Alexandru Cătuneanu" - în cooperare cu Brigada 10 Geniu. Ministerul Apărării Naţionale a acţionat cu 102 militari şi 16 mijloace tehnice, punând la dispoziţie personal de specialitate, expertiză tehnică şi capabilităţi unice necesare executării lucrărilor.

Operaţiunea s-a desfăşurat fără incidente, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă, a precizat un comunicat de presă al MApN.

„Prin implicarea sa în această misiune, Ministerul Apărării Naţionale contribuie la protejarea unei infrastructuri critice de importanţă strategică şi demonstrează capacitatea Armatei României de a pune rapid la dispoziţia statului capabilităţi specializate pentru gestionarea situaţiilor de criză cu impact asupra securităţii energetice şi naţionale“, se arată în comunicat.

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