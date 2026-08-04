Am descoperit cea mai profitabilă „afacere” a verii! Cum se fac bani pe Facebook din biletele gratuite date de Selly la Nibiru / foto

Am descoperit cea mai profitabilă „afacere” a verii! Cum se fac bani pe Facebook din biletele gratuite date de Selly / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @rawproduction

Internetul nu încetează să surprindă. Există oameni care muncesc pentru bani, există oameni care investesc pentru bani și există oameni care... învârt o roată digitală pe telefon gratuită și apoi încearcă să vândă premiul obținut. Zeci de utilizatori au scos la vânzare pe Facebook bilete pentru Nibiru și cer până la 150 de lei pe pachet. În realitate, biletele provin dintr-o campanie gratuită promovată chiar de Selly, unde le poți obține în câteva secunde, fără niciun cost.

În ultimele ore au apărut pe Facebook mai multe anunțuri prin care utilizatori încearcă să vândă bilete la Nibiru. Problema este că multe dintre aceste bilete au fost obținute fără niciun cost, printr-o campanie oficială organizată de Nibiru.

Am verificat personal. Și eu am învârtit roata online și am câștigat cinci bilete. Fără să plătesc niciun leu. Fără vreun truc. Fără vreun cod secret. Pur și simplu am intrat, am învârtit roata și am primit premiul. Tocmai de aceea, dacă vezi pe cineva care încearcă să îți vândă astfel de bilete, merită să te întrebi de ce ai plăti pentru ceva ce poți obține gratuit.

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Shelly a anunțat că biletele pot fi câștigate gratuit

Campania a fost promovată chiar de Shelly, care le-a transmis urmăritorilor: „Am văzut că vă plac jocurile noastre cu roata, așa că am mai făcut unul. De data asta poți câștiga bilete la The Artists Awards, pe 5 august, sau chiar șansa să faci o poză cu unul din artiștii care vor cânta”.

Intri pe site, învârți roata și câștigi garantat 5 bilete pentru data de 5 august. Ori pe promenadă, ori la concertul The Artist. Cei mai norocoși câștigă și biletele și o poză cu unul dintre artiștii care va cânta pe data de 5 august.

Mai există și Roata Familiei, unde poți câștiga (tot gratuit!) 5 bilete la Family Fest, 5 bilete pentru două zile - 6 și 7 august, 5 bilete la 67 Fest, 5 bilete pe promenadă și multe altele (vă las poza cu roata mai jos).

Din experiența mea, șansele sunt foarte mari. Eu am câștigat cinci bilete gratuit la The Artist, pe 5 august, iar la Roata Familiei am câștigat cinci bilete gratuite pe promenada Nibiru pe 5 și 6 august. Cunosc și alte persoane care au reușit același lucru.

Din gratuit, direct la vânzare

La foarte scurt timp după lansarea campaniei, pe Facebook au început să apară anunțuri de vânzare.

Un utilizator scrie: „Vând bilete Nibiru pentru 2 zile: 5, 6 august. 5 bilete pentru 150 RON” Fix acelea despre care eu vă spuneam mai sus că le-am câștigat la roată, în mod gratuit!

Un alt anunț spune: „Salutare, vând 5 bilete NIBIRU PROMENADE (5, 6 august), la prețul de 15 lei/bilet. Dacă sunteți interesați, aștept mesaj în privat”. Exact aceleași!

Practic, cineva încearcă să transforme un premiu primit gratuit într-o sursă de bani. Poate că suma nu pare mare. Poate că vorbim despre doar 15 lei pe bilet. Sau despre 150 de lei pentru toate cele cinci.

Dar de ce ai plăti pentru ceva ce poți obține fără niciun cost?

Partea bună este că există și oameni care aleg să le ofere gratuit

Printre comentarii există și exemple care merită apreciate.

Un utilizator a scris:

„Ofer cod gratuit pentru 5 bilete la THE ARTIST: General Access, 1 Day Pass (5 August) pentru cine vrea să meargă, nu să le vândă mai departe. Detalii în privat”.

Iar altă persoană a comentat:

„Donez și eu 5 bilete, le am descărcate!”

Aceste exemple arată că există oameni care înțeleg scopul campaniei și preferă să ajute alte persoane să participe la eveniment, în loc să încerce să obțină bani dintr-un premiu gratuit.

Atenție înainte să scoți bani din portofel

Din păcate, astfel de situații apar aproape la fiecare campanie care oferă premii gratuite. Unii utilizatori profită de faptul că nu toată lumea știe că există o metodă oficială prin care biletele pot fi obținute fără cost.

Cine vede doar un anunț pe Facebook poate avea impresia că aceasta este singura variantă pentru a participa la eveniment.

Nu este.

Mai bine, înainte să trimiți bani unui necunoscut pentru astfel de bilete, verifică dacă organizatorul oferă în continuare campania oficială. În cazul Nibiru, roata promoțională este modalitatea prin care numeroși participanți au obținut bilete fără să plătească.

Nu orice ofertă este și o afacere bună

Înțeleg că este ușor să fii convins că faci o economie dacă vezi un bilet la 15 lei. Problema este că acel bilet poate proveni dintr-o campanie în care proprietarul nu a plătit nimic.

Nu discutăm despre cineva care și-a cumpărat biletul și, din motive personale, nu mai poate ajunge la eveniment. Discutăm despre persoane care au primit biletele gratuit și încearcă apoi să le transforme în bani.

Așadar, dacă intenționezi să mergi la Nibiru, verifică mai întâi campania oficială cu roata și încearcă să îți câștigi singur biletele. Eu am făcut acest lucru și am obținut biletele gratuit. Dacă reușești să le câștigi în câteva secunde, nu are niciun sens să plătești 15 lei pe bilet sau 150 de lei pentru un pachet de cinci, doar pentru că cineva a postat un anunț pe Facebook și că ți se pare o ofertă bună.

Banii tăi merită cheltuiți pe experiența de la eveniment, nu pe un bilet pe care altcineva l-a primit gratuit și încearcă acum să îl transforme într-o mică afacere.

Disclaimer: Articolul are scop informativ și urmărește să îi ajute pe cititori să evite plata unor bilete care pot fi obținute gratuit prin campania oficială organizată de Nibiru, dacă aceasta este încă activă. Materialul nu susține că toate persoanele care își revând biletele acționează cu rea credință și nici nu afirmă că revânzarea încalcă regulamentul campaniei. Recomandarea este ca fiecare persoană să verifice mai întâi sursa oficială și disponibilitatea campaniei înainte de a cumpăra bilete de la terți.