Selly, șocat de cererea unui artist internațional: „De ce ai avea nevoie de așa ceva pentru securitate în România?!” Mesajul lui Predoiu ar trebui să-l calmeze

Selly, șocat de cererea unui artist internațional: „De ce ai avea nevoie de așa ceva pentru securitate în România?!” Mesajul lui Predoiu care ar trebui să-l calmeze

Nicky Jam vine la NIBIRU!

Nicky Jam, invitat la festivalul NIBIRU, organizat de Selly, a cerut o mașină blindată pentru deplasările din România, solicitare care i-a surprins chiar și pe organizatori.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Selly a trecut în revistă cerințele speciale ale artiștilor și a dezvăluit că unul dintre invitați, originar din SUA, a solicitat o mașină blindată.

Nicky Jam va concerta în România în această vară la Festivalul NIBIRU din Costinești. Artistul internațional este cap de afiș în cadrul Galaxia Festival, care va avea loc în perioada 17-19 iulie

Reacția organizatorilor a fost una de surprindere, aceștia întrebându-se unde ar putea găsi un astfel de vehicul în România și dacă o asemenea măsură este cu adevărat necesară.

„Mașină blindată la Nicky Jam, mă?! Mașină blindată în România?! De unde dracului să găsim? Alte costuri... pe bune... Dacă aveți careva mașină blindată sau știți de unde să luăm, ziceți-ne și nouă că vrea pentru Nicky Jam. La noi e cu cuțite... cu altele... de ce ai avea nevoie de mașină blindată în România? N-ai nevoie de așa ceva. Hai pe bune... Sunt costuri aiurea...”, a zis Selly.

De ce ar avea nevoie un artist de o mașină blindată într-o țară precum România? Explicația poate ține mai puțin de riscurile reale din România și mai mult de măsurile standard de securitate pe care unii artiști internaționali le folosesc indiferent de țara în care călătoresc. În special vedetele care provin din regiuni cu probleme de criminalitate organizată sau care au un nivel foarte ridicat de notorietate sunt obișnuite să călătorească în condiții de securitate sporite.

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România este considerată una dintre cele mai sigure țări din regiune în ceea ce privește infracționalitatea violentă, iar utilizarea mașinilor blindate este asociată, de regulă, cu transportul de valori, oficiali de rang înalt sau persoane aflate sub protecție specială.

România se numără printre statele cu un nivel ridicat de siguranță publică

Totuși... mesajul lui Predoiu ar trebui să-l calmeze pe Nicky Jam.

România ocupă locul 38 din 163 de țări într-un clasament european. Chiar recent ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a zis că siguranța este „un produs” care trebuie construit și menținut prin investiții constante. El a mai spus că strada este relativ sigură, iar migrația ilegală este eficient gestionată, inclusiv în contextul aderării la Schengen.

„Eu mă bucur că România este o țară sigură. Potrivit unei statistici europene oficiale, România ocupă locul 38 din 163 de țări, deci este o țară cu un nivel de siguranță mai mult decât rezonabil. Însă acest „produs”, care se numește siguranță publică, trebuie construit și menținut permanent. Se muncește pentru el în fiecare zi. Trebuie făcute investiții pentru păstrarea și dezvoltarea nivelului de siguranță publică. Toate acestea presupun resurse financiare. Lucrurile sunt legate, sunt interdependente”, a zis Cătălin Predoiu la TVR Info.

Nivelul ridicat de siguranță publică din țara noastră este un atu



România este o țară în care mulți oameni aleg să-și crească copiii.

„Am doi prieteni care și-au adus copiii de la studii din străinătate în România și trăiesc aici cu familia tocmai pentru că se simt în siguranță. Siguranța este un produs made in România foarte bun. Desigur, nimic nu este perfect. Nu susțin că tot ceea ce facem în minister este perfect sau că nu avem probleme de rezolvat. Însă progresul este vizibil în grafice și în cifre, inclusiv în combaterea traficului de droguri, fără a intra acum în detalii statistice”, a mai zis Cătălin Predoiu.

Strada este relativ sigură în România

„În ceea ce privește infracționalitatea stradală, strada este relativ sigură în România. Migrația ilegală este o problemă gestionată eficient în țara noastră. România este una dintre cele mai sigure țări din Europa din perspectiva migrației, lucru foarte apreciat și în Statele Unite, unde combaterea migrației ilegale este o prioritate, la fel ca lupta împotriva criminalității internaționale și a traficului de droguri și de persoane.



Faptul că am reușit, într-un număr relativ scurt de ani, să reducem semnificativ migrația ne poziționează bine și la nivel european. A fost unul dintre atuurile noastre în procesul de aderare la Schengen. Am reușit acest lucru prin investiții logistice și prin crearea unui adevărat „zid tehnologic” la frontierele naționale, dar și prin cooperare strânsă cu vecinii noștri, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Republica Moldova și Ucraina. Chiar și cu Austria, cu care am avut un diferend bilateral, există schimb de informații și cooperare operativă. Este un complex de măsuri care a condus la aceste rezultate”, a zis Cătălin Predoiu.