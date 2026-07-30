LOTO: Peste 8,89 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 30 iulie 2026

Loteria Română

LOTO. Joi, 30 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 30 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 2,89 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 26 iulie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 174.132,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a s-au inregistrat opt castiguri a cate 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cluj Napoca, Navodari, Podu Iloaiei – jud. Iasi, Vaduri – jud. Neamt, Focsani, Bucuresti – sector 1 si online pe Amparcat.ro si joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 26 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 51.796,64 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 30 iulie 2026:

Loto 6/49:



Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: