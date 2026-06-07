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DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Peste 5,62 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 7 iunie 2026

LOTO: Peste 5,62 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 7 iunie 2026

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 07 Iun 2026
loto7
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LOTO. Duminică, 7 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 7 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat  15.445 de castiguri in valoare totala de peste 1,68 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker s-a caștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cernavodă.


Rezultatele tragerilor de duminică, 7 iunie 2026:

Loto 6/49: 

Noroc:

Joker: 

Noroc Plus:

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

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