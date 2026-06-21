LOTO: Peste 6,40 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 21  iunie 2026

LOTO. Duminică, 21 iunie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 21 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 iunie, 2026, Loteria Romana a acordat 20.787 de castiguri in valoare totala de peste 2,19 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 242.395,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Iasi.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 160.155,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu.

Rezultatele tragerilor de duminică, 21 iunie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: