LOTO: Peste 4,89 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 24 mai 2026
Data publicării: 24 Mai 2026

LOTO: Peste 4,89 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 24 mai 2026
Autor: Crişan Andreescu

LOTO. Duminică, 24 mai, 2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 24 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 mai, 2026, Loteria Romana a acordat 22.264 de castiguri in valoare totala de peste 1,95 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,65 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,85 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,03 milioane de lei (peste 387.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 137.400 de lei (peste 26.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 561.800 de lei (peste 107.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 43.200 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 226.900 de lei (peste 43.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 227.459,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Piatra Neamt.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 96.606,32 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 6, iar celelalte doua online pe bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 24 mai 2026: 


Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: 

