Motivele invocate de un jurat din Moldova, criticat că nu vorbește limba română, după cele 3 puncte date Alexandrei Căpitănescu în finala Eurovision 2026
Data publicării: 20 Mai 2026

Autor: Andrei Itu

Alexandra Căpitănescu Eurovision România 20263 Alexandra Căpitănescu -finalista Eurovision România 2026 - Inquam Photos / George Călin
Un membru al juriului Eurovision din Republica Moldova, artistul Pavel Orlov, a oferit explicații despre punctajul mic acordat reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu.

Pavel Orlov, criticat pentru că nu vorbește limba română

Pavel Orlov spune că juriul trebuia să fie imparțial și să nu evalueze după criterii de naționalitate. Totodată, Orlov fost criticat în spațiul public pentru că nu a dorit să vorbească în română în interviuri televizate, chiar dacă înțelege limba.

Vezi și - Eurovision 2026: Iată cum a votat fiecare membru al juriului din Republica Moldova pentru România - Foto în articol

Explicațiile lui Pavel Orlov pentru punctajul mic acordat Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026

"Bună ziua tuturor. Numele meu este Pavel Orlov și sunt acel membru al juriului național al Republicii Moldova care a jurizat finala concursului Eurovision 2026.
TRM mi-a propus să fac parte din juriul concursului. Înainte de începerea jurizării, am fost informați despre regulile pe care suntem obligați să le respectăm cu strictețe:


Vă rog să fiți atenți și să citiți unul dintre punctele regulamentului:

„NU ESTE PERMIS SĂ ACORZI PRIORITATE UNUI PARTICIPANT PE CRITERII NAȚIONALE.”

Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului.

În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol”), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani.

Dacă autoritatea mea nu este suficientă pentru unii dintre voi, atunci voi atașa special graficul de pe site-ul oficial ESC:

https://eurovisionworld.com/eurovision/2026...

18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte - juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?

În ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă - așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia.

Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial? Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul.

Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Iar pe cei care mă condamnă îi rog să reflecteze", a transmis Pavel Orlov, pe o rețea socială, mesajul fiind scris și în limba rusă.

România, doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, deși publicul din țara vecină a oferit, de fapt, 12 puncte. Diferența dintre cele două punctaje a surprins-o inclusiv pe prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat rezultatele.

Directorul general al Teleradio-Moldova a demisionat din funcție, după ce România a primit doar 3 puncte în finala Eurovision 2026

