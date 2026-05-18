Data publicării: 18 Mai 2026

Alexandra Căpitănescu a dat un mesaj pentru fanii şi juriul Eurovision din Rep. Moldova
Autor: Florin Răvdan

 Alexandra Căpitănescu Eurovision România 20263 Alexandra Căpitănescu -finalista Eurovision România 2026 - Inquam Photos / George Călin
La două zile după finala Eurovision, moment în care juriul din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, iar publicul votant punctaj maxim, Alexandra Căpitănescu a venit cu un mesaj.

Într-o postare pe pagina sa de Instagram, Alexandra Căpitănescu a arătat că nu poartă pică juraţilor din Republica Moldova, în ciuda punctajului de doar 3 puncte acordat melodiei Choke Me. 

"Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Republica Moldova, care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un popor întreg să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. 

Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România", a scris Alexandra Căpitănescu. 

Artista a anunţat un concert la Chişinău 

Ocupanta locului 3 în finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu, a anunţat că va concerta curând la Chişinău. În plus, artista l-a felicitat şi pe Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision. 

"Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi, şi întregii echipe care au deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini şi ne putem vizita des", a mai scris Alexandra Căpitănescu. 

