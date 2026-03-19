Revenirea trupei K-pop BTS prin ochii fostului ambasador sud-coreean în România, Kap-Soo Rim: Imagini de colecție cu pregătiri intense

E. S. Kap-Soo Rim, fostul ambasador al Coreei de Sud în România, a publicat, joi, un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

E. S. Kap-Soo Rim, imagini inedite cu pregătirile concertului BTS din Seul

Revenit în Seul, acesta a transmis un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința față de prietenii săi români, făcând referire și la atmosfera din capitala sud-coreeană înaintea unui eveniment major - revenirea trupei legendare K-pop, BTS.

„Scriu a doua mea postare de când m-am întors la Seul. Săptămâna trecută, în timpul unei călătorii de afaceri în Europa, am survolat cerul de deasupra României și m-am gândit la prietenii mei. BTS are un concert sâmbăta aceasta, iar pregătirile sunt în toi.

Este chiar în fața biroului meu, așa că împărtășesc scenele de pregătire pentru concert pe care le-am surprins personal cu prietenii mei români”, a scris fostul ambasador sud-coreean la București, Kap-Soo Rim.

Acesta a publicat și imagini cu pregătirile intense ale evenimentului - mult așteptat de o lume întreagă, nu doar de către sud-coreeni.

BTS revin în formulă completă pe scena din Seul

BTS își va organiza mult așteptatul concert de revenire sâmbătă seara, 21 martie, în Piața Gwanghwamun din Seul, unul dintre cele mai faimoase repere ale Coreei de Sud, care simbolizează patrimoniul regal, precum și viața politică și culturală a țării.

Într-un concert gratuit care se așteaptă să atragă zeci de mii de fani, cei șapte membri ai trupei K-pop vor interpreta melodii de pe primul lor album din ultimii aproape patru ani, „ARIRANG”, al cărui titlu este preluat de la cea mai îndrăgită melodie populară tradițională din Peninsula Coreeană.

„ARIRANG este un album care întruchipează originea și identitatea BTS și transmite mesajul pe care doresc să îl transmită acum”, a declarat Hybe Corp., compania-mamă a agenției de management BTS, ca răspuns la întrebările Associated Press. „Având în vedere semnificația simbolică a cuvântului Arirang, am decis să organizăm un concert la Gwanghwamun, un loc care reprezintă Coreea”, a mai adăugat compania.

