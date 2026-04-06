Concert Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural
Data actualizării: 10:13 06 Apr 2026 | Data publicării: 10:12 06 Apr 2026

Concert Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural
Autor: D.C.

Lautarii-de-matase-radio-romania-cultural

Gala Premiilor Radio România Cultural va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Evenimentul va include un concert special susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase.

Gala Premiilor Radio România Cultural continuă tradiția de a aduce pe scenă personalități din lumea artistică, atât în ipostaza de laureați, cât și de prezentatori.  Publicul va asista la acordarea celor opt premii anuale și a patru distincții speciale, într-o seară dedicată excelenței culturale.

După edițiile precedente, prezentate de actori precum Șerban Pavlu, Andi Vasluianu, Elvira Deatcu și Denis Hanganu, anul acesta rolul de amfitrion îi revine lui Alex Bogdan. 

Actor de teatru și film, Alex Bogdan s-a impus prin versatilitate și printr-o prezență scenică remarcabilă, fiind apreciat atât pentru rolurile sale comice, cât și pentru cele dramatice. Activ în zona teatrului independent și în producții ale unor instituții importante, el a colaborat cu regizori relevanți ai scenei contemporane și a fost implicat în numeroase proiecte de succes. În paralel, a devenit cunoscut publicului larg prin apariții în film și televiziune, precum și prin prezența sa în proiecte media, unde se remarcă prin naturalețe, inteligență și umor.

Momentul muzical al serii va fi susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, un proiect care propune o relectură contemporană a muzicii lăutărești, recuperând sonorități urbane de început de secol XX – de la valsuri și tangouri la piese de cabaret – și aducându-le într-o formulă actuală, rafinată.

Gala Premiilor Radio România Cultural rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate recunoașterii valorilor culturale din România, celebrând anual performanța în domenii precum literatură, teatru, film, arte vizuale, educație, știință sau muzică. Ediția din 2026 promite o seară elegantă și dinamică, în care excelența artistică este pusă în lumină prin premii, invitați speciali și momente artistice de excepție.
 
 
 

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Zile libere 2026. Cât durează minivacanța de Paști
Publicat acum 12 minute
Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar
Publicat acum 26 minute
Ultimele informații de la meteorologi despre vremea de Paști. Prognoza meteo actualizată
Publicat acum 31 minute
Primarul Daniel Băluță, întâlnire cu ambasadorul SUA pentru parteneriate globale: Discuții despre investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului
Publicat acum 46 minute
Budapesta denunță un atentat pentru înlăturarea lui Viktor Orban înainte de alegeri. Opoziția a reacționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 18 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Noi opere ale lui Darius Vâlcov, scoase la licitație. A doua parte a colecției, de trei ori mai mare decât prima. Sunt premiere pe piața din România GALERIE FOTO
Publicat acum 3 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Medic neurochirurg din Constanța, acuzat că a păcălit un pacient cu proceduri false: Preț umflat de peste 100 de ori
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close