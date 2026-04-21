Madonna, apel pentru găsirea unor ținute prețioase din colecția sa. Cântăreața oferă și o recompensă

Madonna a surprins publicul de la Coachella vineri, când s-a alăturat Sabrinei Carpenter pe scenă pentru a doua săptămână a festivalului de muzică. Cântăreața în vârstă de 67 de ani a apărut într-o ținută de culoarea lavandei, cu un body cu corset, jachetă de piele, mănuși și colanți.

Dar după ce s-a bucurat de weekendul plin de distracție în deșertul californian, câștigătoarea de Grammy a anunțat pe Instagram că mai multe costume din colecția personală, inclusiv piesele pe care le-a purtat la Coachella, au dispărut.

„Încă plutesc de fericire după seara de vineri de la Coachella!”, a început ea într-o declarație publicată luni. „Mulțumesc Sabinei și tuturor celor care au făcut posibil acest moment. Să aduc Confessions II înapoi acolo unde a început a fost o experiență extraordinară!”, a adăugat ea, potrivit NBC News.

Madonna, apel la găsirea pieselor vestimentare prețioase

Dar Madonna și-a continuat mesajul cu o rugăminte: „Acest moment de întoarcere la origini a fost diferit până când am descoperit că piesele vintage pe care le purtam au dispărut - costumul meu, care a fost scos din colecția personală - jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte articole vestimentare”.

Madonna a explicat că obiectele lipsă au o semnificație specială.

„Acestea nu sunt doar haine, fac parte din istoria mea. Și alte obiecte de arhivă din aceeași perioadă au dispărut”, a adăugat ea.

Interpreta piesei „Like a Prayer” a încurajat pe oricine are cunoștințe despre costume să-i contacteze echipa la infomaverick2026@gmail.com.

Recompensă pentru cei care găsesc hainele vintage

De asemenea, ea a confirmat că oferă o recompensă pentru oricine returnează hainele în siguranță.

Madonna a adăugat și imagini cu aceste costume, inclusiv o ținută complet roz, în povestea sa de pe Instagram.

Ulterior, a încărcat pe Instagram mai multe fotografii din culisele spectacolului ei de la Coachella alături de Carpenter.

„Un moment din istorie, pe care nu-l voi uita niciodată!”, a spus ea, printre altele, în descriere. „MĂ SIMT ATÂT DE LIBERĂ”, a mai spus ea.

„I Feel So Free” este titlul celui mai recent single al său de pe viitorul album, „Confessions on a Dance Floor Part II”, care va fi lansat pe 3 iulie. Madonna a dezvăluit că lansarea noului său album miercuri, cu două zile înainte de momentul ei de la Coachella.