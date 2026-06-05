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DCNews Politica Din culisele formării noului Guvern. Povestea din spatele desemnării lui Eugen Tomac

Din culisele formării noului Guvern. Povestea din spatele desemnării lui Eugen Tomac

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
Nicușor Dan / Agerpres Nicușor Dan / Agerpres
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Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

Nicușor Dan a vorbit despre cum a fost desemnat Eugen Tomac.


„Prima opțiune a fost aceea a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit la consultări cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile dintre ceea ce își dorește fiecare partid. Atunci, singura soluție logică a fost desemnarea unui premier independent de partide. Dacă vorbim despre independență, este evident că și prim-ministrul trebuie să fie independent de aceste partide”, a zis Nicușor Dan.

Referitor la desemnarea premierului, președintele a explicat că au existat mai multe runde de consultări informale.

„Au fost discuții despre diferite formule de guvernare: ce timp de premier, guvern tehnocrat sau guvern politic, secretari de stat politici sau tehnocrați. Toate aceste discuții au necesitat timp până când partidele și-au clarificat pozițiile. Din partea mea, cred că a fost o abordare corectă față de partidele politice: La fiecare pas i-am informat și i-am consultat. Cunoscând acum pozițiile partidelor privind viitoarea guvernare, cred că aceasta este singura soluție posibilă”, a zis Nicușor Dan.

Întrebat dacă se bazează pe o majoritate solidă pentru susținerea viitorului Executiv, Nicușor Dan a răspuns:

„Discuțiile cu partidele s-au încheiat cu: de principiu, dar rămâne să vedem componența guvernului și programul de guvernare. Aceste discuții au început deja între premierul desemnat și formațiunile politice”.

Despre eventuali consilieri prezidențiali care ar putea ajunge miniștri, președintele a precizat:

Din acest moment este o discuție din care eu m-am retras. Este o negociere între premierul desemnat și persoanele pe care acesta și le dorește în echipă. Vom vedea”.

Întrebat dacă riscă să fie acuzat că își construiește propriul guvern, Nicușor Dan a răspuns:

„Diferența fundamentală este că, spre deosebire de alte perioade, astăzi nu există o alternativă pro-occidentală clară. Alegerea pe care am făcut-o nu a avut la bază orgolii sau dorințe personale, ci necesitatea de a răspunde unei realități politice. În acest moment nu există o altă soluție pro-occidentală viabilă”.

Întrebat de ce nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premier, președintele a explicat că problema nu era doar existența unei majorități, ci și componența acesteia:

„Când am întrebat care ar putea fi majoritatea, am întrebat și cine face parte din ea. Nimeni nu a dus raționamentul până la capăt. Eu sper că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă variantă logică și stabilă”.

La final, întrebat despre nivelul de încredere de aproximativ 30% indicat de sondaje după primul an de mandat, Nicușor Dan a răspuns:

„Cetățenii au întotdeauna dreptate când evaluează un politician. Eu încerc să explic ce am făcut, ce nu am făcut și cum văd eu România. Există o nemulțumire în societate și este firesc ca alegerile să genereze așteptări. Nu întotdeauna aceste așteptări pot fi îndeplinite imediat. Evaluarea finală se va face la vot, peste patru ani”.

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