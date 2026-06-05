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DCNews Stiri Legea salarizării, explicată de Nicușor Dan: Scopul nu este majorarea salariilor tuturor bugetarilor

BREAKING NEWS Legea salarizării, explicată de Nicușor Dan: Scopul nu este majorarea salariilor tuturor bugetarilor

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 05 Iun 2026
presedintele nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
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Președintele Nicușor Dan a explicat care este scopul real al legii salarizării.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre legea salarizării și a explicat că aceasta nu urmărește să crească salariile pentru toată lumea, ci să reformeze sistemul de sporuri.

Jurnalist: Voiam să vă întreb despre legea salarizării. După ce ați semnat acel pact la Palatul Cotroceni, în momentul de față, sunt foarte multe critici și e blocată în Parlament. Mai are vreo valoare acel pact, mai credeți că va fi adoptată legea salarizării, în condițiile în care spuneați că sunt patru direcții pe care le urmăriți - PNRR, SAFE, OCDE și ținta de deficit? Mai credeți, după acest eșec al legii salarizării, că veți reuși cu celelalte?

„Sunt mai multe paliere de discuție pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă. Adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o formă comună a legii, asta funcționează.

Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public, s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii.

Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică, ani de zile, s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin, dar scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea.

Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate, cât mai avem”, a spus președintele Nicușor Dan.


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Adoptarea legii până la 30 iunie, puțin probabilă

Președintele dorește ca legea să fie adoptată într-o formă acceptată de toată lumea.

Jurnalist: Va trece de Parlament până la sfârșitul sesiunii?

„Eu îmi doresc. Până în 30 iunie e puțin probabil să treacă, însă pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc ca această lege să treacă, într-o formă pe care să o agreăm cu toți”, a spus președintele Nicușor Dan. 

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