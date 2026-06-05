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DCNews Stiri Misterul dronelor de la Constanța. Nicușor Dan: Nu cunosc acest răspuns despre Ucraina

Misterul dronelor de la Constanța. Nicușor Dan: Nu cunosc acest răspuns despre Ucraina

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 05 Iun 2026
Dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă în Forțele Navale Sursa Foto: Facebook
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Ce a rămas neclar, inclusiv în România, este ora exactă în care Ucraina a pierdut controlul asupra acelor drone.

Știm când s-a întâmplat acest lucru și când a fost informat statul român?

„Nu cred că am această informație în momentul de față. Nu cunosc ora exactă la care Ucraina a informat”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Întrebat dacă a existat riscul producerii unei tragedii, similară altor incidente recente, răspunsul președintelui României a fost:

„Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora despre care Ucraina ne-a informat a fost ora exactă la care s-a autodetonat drona. În momentul în care aceasta s-a autodetonat, toate persoanele aflate în zonă fuseseră deja evacuate”.

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a afirmat, vineri, că autoritățile din Ucraina au anunțat partea română că au pierdut controlul a patru drone maritime, iar cea care se afla în Portul Civil Constanța urma să explodeze.

„În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în Portul Civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute minute înainte să fie retrase echipele de acolo, din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă”, a declarat Radu Miruță, la ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Interne.

VEZI ȘI: Radu Miruță, reproș direct pentru Ucraina după drona care a explodat la Constanța
 

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