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Parlamentul, în sesiune extraordinară. Mircea Abrudean, președintele Senatului, a convocat Biroul permanent

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 21 Iul 2026
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Mircea Abrudean
Imagine cu Mircea Abrudean, președintele Senatului - Foto: Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat Biroul permanent și Comitetul liderilor pentru declanșarea procedurii de convocare a sesiunii extraordinare din perioada 27-31 iulie.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat Biroul permanent şi Comitetul liderilor pentru miercuri, în vederea declanşării procedurii de convocare a sesiunii extraordinare în perioada 27-31 iulie.

"Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat miercuri, 22 iulie, începând cu ora 11.00, şedinţele Biroului permanent şi ale Comitetului liderilor, în format online. Pe ordinea de zi se află convocarea unei sesiuni extraordinare a Senatului, care se va desfăşura în perioada 27-31 iulie 2026. În cadrul acestei sesiuni extraordinare vor fi dezbătute şi supuse votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)", se arată în anunţul Senatului, conform Agerpres. 

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Mircea Abrudean
senat
sesiune parlamentara extraordinara
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