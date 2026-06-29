Ce se întâmplă cu formarea noului guvern după ce parlamentarii intră în vacanță. Anunț de la conducerea Senatului

Imagine din Parlament. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Parlamentul urmează să intre în vacanță începând de miercuri, 1 iulie, iar formarea unui nou guvern poate continua prin convocarea unei sesiuni extraordinare pentru învestire, în contextul în care partidele politice nu au ajuns la un acord, a transmis, luni, președintele Senatului, Mircea Abrudean. El a punctat, totuși, că un consens între formațiunile politice este încă posibil.

Deși principalele partide de pe scena politică din România nu au ajuns la un acord privind formarea unui nou guvern, chiar înainte cu o zi ca parlamentarii să intre în vacanță, președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat că Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea Executivului și că soluțiile politice rămân deschise în continuare.

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Abrudean: Rotativa guvernamentală nu a fost pe masa negocierilor

„Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate face o învestire; există această prevedere. Există cele două variante: guvern în jurul PSD sau guvern în jurul PNL-USR-UDMR, cu acele condiții, respectiv asumarea acelui angajament, acord pentru România. Și de atunci până astăzi nu s-a schimbat nimic. E nevoie să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu cred că ajungem la vreo soluție, indiferent despre cine este vorba”, a spus Mircea Abrudean.

Rotativa guvernamentală „nu a fost o condiție” la negocieri, a mai adăugat acesta, spunând că liderii partidelor au discutat „despre cele două variante”. „Ulterior a apărut și posibilitatea rotativei”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă Parlamentul ar reuși să demareze acțiunile necesare învestirii viitorului Guvern, în eventualitatea în care președintele l-ar nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier, Abrudean a răspuns: „S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate. Nu se întâmplă nimic dacă Parlamentul lucrează și noaptea, atât timp cât România are nevoie de un guvern”.

Învestirea unui guvern minoritar, în acest moment, ar depinde de susținerea AUR

Acesta a admis că în circumstanțele actuale, în care niciuna dintre cele două variante propuse nu ar trece de încrederea Parlamentului, partidele ar avea nevoie de voturile AUR, dar partidele fostei coaliții trebuie să ajungă la un consens: „Teoretic, asta înseamnă, dar practic pot exista și alte soluții; trebuie să se înțeleagă cele două blocuri asupra acelui acord și a condițiilor în care una dintre părți susține învestirea celeilalte părți. Nu avem acum, dar poate peste o oră o să avem, poate peste șase luni, peste șase zile (n.r. se corectează) o să avem”.

„E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline. În situația actuală Guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență, proiecte de legi. Avem de închis jaloane în PNRR, avem de închis atâtea situații complicate pentru care este normal ca România să aibă un guvern. Nu-și dorește nimeni o situație de interimat la nesfârșit”, a mai punctat, luni, președintele Senatului, pe holurile Parlamentului.