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Ce fel de Guvern îi trebuie României. Lecția lui Petre Roman / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 12 Aug 2026
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petre roman
Foto: Agerpres

Fostul premier Petre Roman critică instabilitatea politică actuală și îi transmite un mesaj direct președintelui României, Nicușor Dan. Fostul șef al Executivului insistă asupra numirii urgente a unui prim-ministru capabil să formeze o echipă de specialiști și avertizează că prelungirea interimatului riscă să transforme România într-un „sat fără câini”.

Petre Roman, fost premier al României, a insistat, într-un interviu la DC News, asupra necesității ca Nicușor Dan să desemneze un prim-ministru „credibil“ atât în rândul românilor, cât și pentru partenerii internaționali.

„Interimatul actual nu e deloc sănătos. Ceea ce avem nevoie în acest moment este un prim-ministru credibil în ochii românilor în primul rând, iar apoi credibil în ochii partenerilor noștri, Uniunea Europeană. Ne trebuie un prim-ministru care să adune o echipă, însă nu una de partid, ci mai degrabă de la partide, o echipă formată din oameni capabili“, a spus Petre Roman.

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Exemplul Guvernului de specialiști din anii '90

Fostul prim-ministru a dat propriul exemplu de la începutul anilor '90, când, după alegerile parlamentare din 20 mai, a format un Executiv din 21 de specialiști în domeniile de lucru.

Când am format primul Guvern legitim, după alegeri, eram 21, incluzându-mă pe mine, ca premier. Atât! Din 21, 9 eram șefi de promoție și 12 doctori în știință. Am făcut acel Guvern fără niciun fel de legătură cu partidele, pentru că aveam credibilitatea să-l fac în acel moment. Acel Guvern a fost votat în Parlament fără vreun vot împotrivă! Unanim! Nu are cum să se mai întâmple vreodată!“, a spus Petre Roman, adăugând că „în țara asta nu au dispărut persoanele capabile, nu au dispărut specialiștii, experții și oamenii în care mai bate o inimă de român“. 

„Lipsește însă voința politică pentru a organiza așa ceva“, a mai punctat Petre Roman.

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Avertisment pentru Palatul Cotroceni: „România e un sat fără câini”

El i-a recomandat lui Nicușor Dan să-și folosească prerogativa pe care o are și să desemneze cât mai repede un prim-ministru.

„Președintele României ar trebui să se achite cu succes de această prerogativă pe care o are, pentru că altfel înseamnă că România e un sat fără câini. Mai rău de atât nu se poate“, a mai zis, la DC News, Petre Roman.

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De mai bine de trei luni, România nu are un Guvern cu puteri depline, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis la moțiunea de cenzură de o majoritate parlamentară formată din PSD, AUR și alte grupuri politice. 

În urma demiterii lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a avut două tentative de desemnare de premier. În primă fază președintele l-a numit pe Eugen Tomac, însă europarlamentarul și-a depus mandatul după câteva zile pentru că nu a putut să găsească o majoritate în Legislativ.

A doua desemnare a lui Nicușor Dan, liberalul Adrian Veștea, a ajuns la vot în Parlament, însă a picat după ce parlamentarii AUR au ieșit din sală și au refuzat să voteze și nu a fost susținut nici de Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan.

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petre roman
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Comentarii (4)

Adrian   •   12 August 2026   •   20:11

Petre! Lozinca era alta!! Nu vrem bani nu vrem valuta,vrem ca Roman sa ne ...... !! Și ne-au ......!!

alegator   •   12 August 2026   •   19:49

S-a reactivat petre roman ! In vremuri tulburi gunoaiele ies la suprafata !Cine vidanjaza ?

Petre   •   12 August 2026   •   19:25

"Nu ne vindem tara" - femeile de la Apaca (care nu mai exista) cand le vizita Roman
"Industria romaneasca este un morman de fiare vechi" - Roman
Am vandut majoritatea tot la rusi si la alti mafioti

Adrian   •   12 August 2026   •   18:56

Specialiștii nu au dispărut, dar nu vor sa se bage în troaca pe care ați facut-o voi în politica!!

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