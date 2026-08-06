Cine a blocat, de fapt, proiectul Bala II. Ciprian Șerban, replică după ce Ilie Bolojan a acuzat PSD că l-a ținut la sertar

Ciprian Șerban/ Foto: Facebook

Ciprian Șerban, fost ministru PSD al Transporturilor, îi atrage atenția premierului Ilie Bolojan că proiectul Bala II este mult prea important pentru români pentru a fi speculat politic.

Ciprian Șerban, fost ministru PSD al Transporturilor, îi dă replica premierului Ilie Bolojan, care a acuzat că proiectul Bala II a fost uitat la sertar. Ciprian Șerban atrage atenția că proiectul nu a fost îngropat, ci blocat de presiunile ONG-urilor de mediu: ”Blocajul a apărut în momentul în care Comisia Europeană a solicitat modificări ample, la presiunea ONG‑urilor de mediu” atrage atenția fostul ministru PSD al Transporturilor.

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”Domnule Bolojan, înainte să acuzați miniștrii PSD ai Transporturilor că „nu au făcut nimic” pentru brațul Bala, mai bine vă uitați în oglindă.

Proiectul european Bala II nu a fost „îngropat”, cum dezinformați. Ci blocat de presiunile ONG-urilor de mediu.

De aceea, discuțiile despre Bala II trebuie așezate în realitatea tehnică, nu în speculații. Proiectul are un Studiu de Fezabilitate finalizat și aprobat prin HG 1079/2024, ceea ce confirmă că documentația este matură și pregătită pentru etapa de finanțare.

Blocajul a apărut în momentul în care Comisia Europeană a solicitat modificări ample, la presiunea ONG‑urilor de mediu — modificări care ar fi însemnat reluarea întregului SF și o întârziere de ani. Din acest motiv, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a acceptat doar completări punctuale, nu rescrierea proiectului.

În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) — instituția tehnică responsabilă de lucrările pe Dunăre — pregătește lansarea, în toamnă, a licitației pentru proiectare și execuție, astfel încât Bala II să avanseze indiferent de ritmul negocierilor europene. Dacă finanțarea UE nu poate fi obținută în timp util, lucrările vor trebui susținute din bugetul de stat.

Pentru că amenajarea Bala II este o investiție strategică, nu un subiect de dispute, sper ca această investiție să fie prioritară și pentru dumneavoastră și nu să fie blocată sub motivul ”nu sunt bani”.

Subiectul este mult prea serios și prea grav pentru a fi folosit politic. Românii au nevoie, acum, în cel mai fierbinte moment al acestui an, de respect, asumare, colaborare și adevăr; de cele mai rapide și fezabile soluții pentru a evita, la limită, o criză energetică majoră care ar pune presiune suplimentară pe cetățeni!” notează Ciprian Șerban, fost ministru PSD al Transporturilor.

Bala II este un proiect pe fonduri europene al cărui scop principal este ca navele să poată circula mai ușor și mai sigur pe Dunăre, într-o zonă problematică numită Bala, fără a afecta mediul. Pentru asta, autoritățile vor modifica modul în care se împarte apa între fluviul principal și brațul Bala, astfel încât pe Dunăre să fie mai multă apă, iar navigația să nu mai fie îngreunată. Concret, se vor face lucrări hidrotehnice (diguri, praguri, consolidări și alte amenajări) care, împreună cu cele realizate deja în perioada 2011–2016 (Bala I), vor ridica nivelul apei pe Dunăre în acea zonă cu până la 1,2 metri.