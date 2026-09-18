O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Ion Iordache a demisionat de la șefia PNL Gorj: Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac

Ilie Bolojan / Agerpres

Deputatul Ion Iordache a demisionat din funcția de președinte al filialei PNL Gorj. Parlamentarul, care s-a opus deciziilor conducerii centrale privind Congresul liberalilor, precizează că va susține din Parlament nevoile comunității locale.

O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Deputatul Ion Iordache a decis să renunțe la fotoliul de președinte al filialei PNL Gorj. Liderul politic explică motivele care au stat la baza hotărârii sale.

„De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este uşor să te desparţi de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp şi speranţă. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care eşti. Toată viaţa mea am construit. Am creat, am dezvoltat şi am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni şi am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniţi prin muncă, prin încredere şi prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică şi asta voi continua să fac toată viaţa”, a scris el, pe Facebook.

Parlamentarul spune că titlurile de partid nu au contat pentru el. A ales viața publică din dorința să ajute oamenii cu tot ce a învățat din munca de o viață.

„Am crezut că experienţa unui om care ştie ce înseamnă să plăteşti salarii, taxe şi facturi, să îţi asumi riscuri şi să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunităţii şi ţării sale. Am apărat cu curaj şi convingere interesele oamenilor, chiar şi atunci când poziţiile mele nu au fost comode pentru partid. Din respect pentru oamenii care au avut şi au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcţia de preşedinte al PNL Gorj. Nu renunţ la oamenii alături de care am luptat şi nu abandonez Gorjul. Renunţ doar la o funcţie care ar presupune să tac atunci când conştiinţa îmi spune să vorbesc. Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile şi aşteptările judeţului nostru. Voi putea vorbi mai clar şi mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziţie să fie judecată prin prisma unei funcţii de partid şi fără obligaţia de a apăra decizii în care nu cred”, a explicat Iordache.

El a mai adăugat că mandatul său în Parlament este, înainte de toate, o responsabilitate faţă de oamenii care l-au trimis acolo.

„Le mulţumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcţie, rămân alături de colegii mei în proiectele comune. Nu aleg funcţia. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna”, a transmis Ion Iordache.

Ion Iordache, printre cei care au contestat Congresul PNL în instanță

Ion Iordache s-a numărat printre liberalii care au contestat pe cale judiciară deciziile de convocare a Consiliului Național Extraordinar din luna iunie, precum și forul congresului național care a consfințit noua conducere a partidului. Cei 16 membri din tabăra contestatarilor consemnați pe portalul oficial al instanțelor cuprinde figuri de prim-plan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

Pe 20 iulie, Tribunalul Bucureşti a amânat dezbaterea privind aprobarea noului statut votat la Congresul din 21 iunie, după ce două judecătoare au formulat pe rând cereri de abţinere. A doua zi, pe 21 iulie, Curtea de Apel București a respins definitiv apelul PNL. Decizia instanței a menținut suspendarea provizorie a hotărârii de convocare a Congresului. Pentru a ieși din impasul procedural creat de magistrați, conducerea liberală a stabilit într-o ședință informală revenirea temporară la vechile reguli de funcționare.