Primele trei măsuri pe care le-ar lua Viorica Dăncilă dacă mâine ar fi premier. Una din ele: Ar opri ajutorul pentru Ucraina / video

Dăncilă

Viorica Dăncilă a spus care sunt primele trei măsuri pe care le-ar lua dacă ar deveni premier.

Viorica Dăncilă a enumerat o listă întreagă de măsuri pe care le-ar lua ca premier, iar primele dintre acestea sunt: stimularea agriculturii, construcțiilor, turismului și IT-ului, folosirea resurselor naturale pentru dezvoltarea țării și oprirea ajutoarelor către Ucraina. Ea a mai spus că ar face un audit pentru evaluarea situației reale a țării.

Video:

„Care ar fi trei măsuri pe care le-ați lua mâine ca premier”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„În primul rând, direcție economică. În primul rând aș stimula domeniile cu potențial și aici am dat exemplu agricultura, construcțiile, turismul, avem IT-ul, avem domenii în care România ar putea face performanță.

Al doilea lucru, aș folosi resursele naturale pe care România le are pentru dezvoltarea României. Avem nevoie în acest moment de resurse.

Al treilea lucru, care poate pe unii îi va deranja și vor lipi etichete: aș opri ajutoarele către Ucraina, aș lua modelul Poloniei, al Bulgariei. În acest moment România are nevoie de fonduri, România are nevoie de stabilitate financiară. România a susținut Ucraina și foarte bine, sunt vecinii noștri și trebuie să-i ajutăm, dar știți cum este, prima dată trebuie să-ți ajuți familia și pe urmă, dacă mai poți, îți ajuți vecinii.

Dacă îmi dați voie, aș mai aduce în prim-plan câteva măsuri pe care le-aș lua: aș face un audit să văd de unde pornesc, pentru că cei care au fost până acum au dat dovadă de foarte multă lipsă de asumare și de transparență. Noi nu știm în acest moment situația reală în care se află România”, a spus Viorica Dăncilă.

Taxe mai mici pentru antreprenori

Viorica Dăncilă este de părere că România are nevoie de parteneri externi de încredere și de relații economice bune pentru a atrage investiții.

Aceasta a vorbit despre necesitatea unor măsuri pentru sprijinirea antreprenoriatului românesc, cum ar fi revenirea la impozitul de 5% pe dividende și de 1% pe cifra de afaceri.

„Pe de altă parte, este foarte important ca în aceste vremuri tulburi să avem parteneri externi, parteneri care să aibă încredere în noi, să generăm credibilitate și care să vrea să investească în România, să aibă relații economice foarte bune cu România, pentru că avem nevoie.

Un lucru foarte important, pentru că știu foarte bine că antreprenoriatul este motorul economic al unei țări: aș veni cu măsuri pentru antreprenoriatul românesc. Aș reveni la ceea ce am făcut în 2018-2019: 5% impozit pe dividende, 1% impozit pe cifra de afaceri, și credeți-mă, România ar merge într-o direcție mult mai bună. Ce s-a câștigat acum, că foarte mulți antreprenori au falimentat și au închis porțile? Nu mai vin bani nici la bugetul de stat și a crescut și șomajul. Deci nu este o soluție!

Aș pune accent pe antreprenoriatul românesc, iar susținerea antreprenoriatului românesc cred că ar fi o gură de oxigen pentru situația în care se află acum România”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Nu poți să conduci o țară prin conjugarea verbului „a tăia”

Viorica Dăncilă a criticat măsurile de austeritate ale Guvernului condus de Ilie Bolojan și a spus că acestea ar fi trebuit să înceapă de la vârf, prin reducerea numărului de agenții, a numărului de secretari de stat și a subvențiilor pentru partidele politice.

„Le-ați recomanda în momentul acesta viitorului guvern, dacă va fi, sau lui Bolojan, dacă Bolojan va rămâne că există și posibilitatea ca Bolojan să rămână”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, le-aș recomanda viitorului guvern, pentru că eu nu cred că, dacă domnul Bolojan va rămâne, își va schimba modalitatea de a guverna.

Am văzut că primele măsuri ale dânsului au fost bazate pe austeritate, dar nu pentru toată lumea. În primul rând, această austeritate trebuia să pornească de la vârf, nu de la bază. Ce a câștigat domnul Bolojan că a venit cu taxe pentru mămici, pentru elevi, pentru studenți, pentru persoane cu dizabilități, pentru pensionari?

Eu mergeam la vârf, uneam din agenții, reduceam numărul secretarilor de stat, al subsecretarilor de stat, veneam cu măsuri pentru Guvernul României. Trebuia să înceapă de sus cu reducerea subvențiilor partidelor politice, trebuia de la vârful piramidei spre bază să înceapă aceste măsuri.

Pe de altă parte, nu poți să conduci o țară prin conjugarea verbului 'a tăia', prin taxe și impozite suplimentare. În momentul în care faci acest lucru, în timp ce prețurile cresc, e clar că scade puterea de cumpărare și că acest lucru va avea impact asupra consumului, ceea ce duce la scăderea PIB-ului. Noi avem un procent foarte mare al consumului în PIB, dar afectează din nou și mediul de afaceri, pentru că chiar dacă ai ofertă, nu mai ai cumpărători pentru produsele pe care le ai, de foarte multe ori. Deci eu cred că este o abordare greșită.

O țară nu se conduce doar prin împrumuturi. Trebuie să-i dai o direcție economică, să susții anumite domenii de activitate astfel încât să-ți dezvolți economia. În acest moment nu văd un domeniu economic susținut de către guvernul României”, a spus Viorica Dăncilă.

„Abordarea Guvernului a fost din start una greșită”

„Mie mi se pare că abordarea a fost din start una greșită, una care a fost văzută doar din punct de vedere al cifrelor. A spus: 'Trebuie să aduc la buget 3 miliarde. De unde iau aceste 3 miliarde? Păi de la mămici atât, de la veterani de război atât'. Nu așa se conduce o țară! Noi, în Constituția României, avem și o parte socială, acea parte socială nu a existat în guvernarea domnului Bolojan.

În momentul în care astăzi avem atât de multe provocări, eu cred că România nu mai are timp de experimente. Trebuie să vină în față și, credeți-mă, în toate partidele politice avem oameni cu experiență și expertiză pe anumite domenii, trebuie folosiți acești oameni. Nu putem să venim cu oameni pentru care primul loc de muncă este secretar de stat sau ministru, oameni care nu au niciun fel de expertiză pe domenii atât de importante în acest moment.

Noi, în acest moment, nu avem politică externă, într-o perioadă în care politica externă este atât de importantă! Și aici vreau să fac o precizare: politica externă este atributul Guvernului, nu al președintelui. Președintele are atribuții pe politică externă, dar politica externă este a guvernului României”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.