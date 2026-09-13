Cătălin Predoiu, menţiune specială despre Raed Arafat de Ziua Pompierilor: Dotarea IGSU şi Sistemului pentru Situaţii de Urgenţă sunt un model în Europa

Sursa: Facebook Cătălin Predoiu

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat meritele lui Raed Arafat în dotarea pompierilor români cu echipamente moderne, în discursul său de Ziua Pompierilor.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne şi-a exprimat recunoştinţa pentru cei care îşi pun zilnic viaţa în pericol pentru salvarea altora.

"Suntem astăzi cu toții reuniți pentru a cinsti istoria armei pompierilor și pentru a ne exprima, prin această ceremonie și prin cuvântul nostru, respectul față de sacrificiul făcut de mii de pompieri de-a lungul acestei istorii și față de nobila profesie pe care o reprezintă arma pompierilor.

De aceea, vă rog să îmi dați voie ca, în debutul acestei scurte intervenții, să îmi plec încă o dată fruntea în fața eroismului și a sacrificiului dovedite de pompieri, în fața eroilor care au căzut la datorie pentru semenii lor, pentru gloria armei dumneavoastră și pentru tricolor.

Să-mi plec, de asemenea, fruntea în fața suferințelor și lipsurilor îndurate de familiile pompierilor, de cei care rămân acasă și așteaptă cu sufletul la gură întoarcerea celor dragi.

Nu sunt vorbe goale. Sunt vorbe pe care le spun întotdeauna din inimă, pentru că profesia dumneavoastră face parte dintr-un grup restrâns de profesii de elită, unite prin câteva lucruri: generozitate, curaj, disponibilitatea de a-ți sacrifica viața pentru semenii tăi și pentru tricolor.

Luptați în fiecare zi pentru vieți, pentru ceilalți și pentru tricolor. Și acest lucru este rezervat celor demni și puternici, care își pot asuma astfel de profesii. Îmi exprim astăzi respectul, așa cum o fac de fiecare dată, pentru profesia dumneavoastră nobilă și mă rog să aveți în continuare puterea de a merge pe aceeași cale, cu mult profesionalism, cu multă demnitate și cu foarte multă eficiență, pentru comunități și pentru cetățenii pe care îi salvați din pericol.

(…) Aniversăm astăzi 178 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, care a fost piatra de temelie, emoțională și istorică, a armei dumneavoastră și care i-a marcat, ca un ADN, caracterul. Acest caracter s-a regăsit de-a lungul timpului în tot ceea ce ați făcut și a înscris în memoria neamului gesturi de sacrificiu, de eroism și de curaj, fără calcule, fără ezitări, fără egoisme, pentru a salva nu numai onoarea unității care a intrat atunci în luptă și care a refuzat să rămână în cazarmă, ci și onoarea drapelului sub care lupta", a declarat Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu l-a lăudat pe Raed Arafat

Cătălin Predoiu nu l-a omis din discursul său pe secretarul de stat Raed Arafat, recent inculpat într-un dosar despre achiziţia unui elicopter. Conform ministrului interimar al MAI, Raed Arafat a pus umărul la dotările pompierilor din România, pe alocuri superioare celor din Europa.

"Istoria are etapele ei și, așa cum există istoria mai veche, există și istoria mai recentă. Este bine, uneori, să ne îndreptăm privirea nu numai asupra faptelor foarte vechi, ci și asupra faptelor mai noi, mai recente, care au intrat deja în istorie.

O scurtă privire asupra acestei istorii recente arată că, după căderea comunismului, această armă era într-o stare necorespunzătoare în ceea ce privește dotarea, iar evoluțiile care au urmat în plan organizatoric — trecerea ei de la un minister la altul, de la un departament la altul, recompunerile și reorganizările succesive — indicau clar faptul că profesia nu își găsise încă drumul, făgașul firesc. Era precum un izvor de apă nouă într-o lume nouă, care își căuta cumva cursul firesc pentru exprimare și dezvoltare.

O etapă importantă, un punct important în această evoluție, a fost integrarea armonioasă a armei dumneavoastră într-un sistem coerent, alături de alte tipuri de structuri — de la paramedici până la aviație și intervenții tehnice —, în Sistemul Național pentru Situații de Urgență.

Această integrare a multiplicat rezultatele acțiunilor și eforturilor dumneavoastră, a micșorat riscurile în caz de intervenție, a scurtat timpii de intervenție și a crescut șansele de supraviețuire ale celor pentru care desfășurați aceste operațiuni de salvare, în fiecare misiune, alături de paramedici, de ambulanțieri, de experți tehnici, de piloți, de toți cei despre care știm că intervin în astfel de situații, simultan, coerent, ca la un semnal nevăzut, dar pe baza unei concepții foarte precise, pe baza unei organizări adecvate riscurilor cu care vă confruntați.

Un alt element important este dezvoltarea practicii și a culturii instituționale de a lucra împreună cu celelalte arme și structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne — Poliția, Jandarmeria —, precum și cu cei care servesc cu informații și cu acțiuni concrete în teren, atunci când pericolul reclamă astfel de intervenții complexe. În ultima perioadă, am văzut că lucrurile au evoluat către situații la care nu ne puteam gândi în urmă cu câțiva ani.

Tot în istoria recentă putem găsi nu doar un moment, ci o perioadă în care, treptat, s-au concentrat investițiile și atenția asupra creșterii nivelului de dotare.

Și aici nu pot să ocolesc, indiferent ce ar spune unii sau alții, meritul pe care secretarul de stat Raed Arafat l-a avut în proiectarea acestei viziuni și importanța acestor dotări, în mare parte realizate din fonduri europene.

Spun acest lucru și pentru cei care își mai exprimă, ici-colo, scepticismul cu privire la calea noastră europeană și euroatlantică. Fără această cale, aceste dotări nu ar fi fost posibile într-un timp atât de scurt și cu eforturi combinate, nu numai din contribuțiile, taxele și impozitele cetățenilor noștri, ci și cu fonduri venite din Uniunea Europeană și prin alte tipuri de programe.

Dotarea de care dispune astăzi Ministerul Afacerilor Interne pentru intervențiile în situații de urgență, deci și pentru arma pompierilor, este la un nivel superior în Europa.

Combinată cu organizarea modernă despre care am vorbit, pot să vă spun, cu toată responsabilitatea, fără niciun fel de festivism și subliniind că eu nu am un mare merit în acest lucru, că meritul este al dumneavoastră, al celor care ați muncit pentru a ajunge la acest nivel.

Dotarea și organizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă astăzi un model în Europa.

Acest model este studiat la nivelul structurilor europene și al unor structuri NATO dedicate gestionării acestor tipuri de riscuri, iar metodele noastre sunt avute în vedere și de alte țări din Europa. Pot spune acest lucru în cunoștință de cauză. În discuțiile pe care le-am avut, de-a lungul vremii, cu miniștri de interne, am fost întrebat despre acest sistem și am primit aprecieri și felicitări pentru modul în care sunt organizate, în această privință, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Deci eroismul și sacrificiul dumneavoastră au mers mână în mână cu o evoluție pozitivă în istoria recentă.

Poate părea ceva aparte, mai ales într-un context și într-un peisaj în care este clar că lucrurile nu merg întotdeauna bine în diverse sectoare și există multă nemulțumire, uneori întemeiată, din acest punct de vedere. Dar aici lucrurile au mers progresiv bine, chiar foarte bine. Nu întâmplător, nouă din zece români își exprimă încrederea în arma dumneavoastră, în profesia de pompier. Este mare lucru, iar această încredere trebuie în continuare răsplătită", a mai declarat Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu cere în continuare inovare şi aducerea de noi forţe în rândul pompierilor

"Istoria este doar preludiul zilei de mâine.

Avem obligația și responsabilitatea față de cetățeni și față de eroii dumneavoastră, față de tradiția și gloria pe care le purtați pe umeri și le purtați cu mândrie. Dar aveți și obligația de a merge mai departe și de a căuta forme mai bune, de a păși cu curaj pe calea unei înnoiri permanente, de a nu opune rezistență schimbării doar de dragul trecutului, de a contribui constructiv cu idei, dar, în același timp, de a ne păstra disciplina și logica acestei profesii, care este aceea a unei arme militare.

Trebuie să continuăm să inovăm, să reorganizăm acolo unde este cazul, să aducem noi forțe, să asigurăm în continuare dotările logistice necesare și să consolidăm cultura organizațională, care este esențială.

Dezbaterile și frământările intelectuale inerente oricărui progres nu au voie să afecteze logica militară a armei dumneavoastră.

Veți fi puternici pentru cetățeni atât timp cât veți rămâne o armă: cu rigoare, cu disciplină, cu ierarhie, cu încredere în conducerea dumneavoastră, în conducerea ministerului, indiferent care este aceea, și cu determinarea care a consacrat și a caracterizat arma pompierilor.

Așa cum s-a spus aici, pe bună dreptate, ziua de mâine aduce noi provocări, atât ca tipologie, cât și ca intensitate.

Cred că le vedeți deja cu ochiul liber. Vedem semnele acestor noi provocări: drone, incendii de mare anvergură, pe suprafețe extinse, incendii de pădure combinate cu dezastre naturale, inundații. Le vedem în alte părți ale lumii, le-am văzut și în țară, în anumite proporții, acolo unde ați intervenit de fiecare dată cu promptitudine.

Vedem cum nevoia de intervenție în situații de urgență apare simultan în mai multe zone ale continentului. Ați intervenit și în verile trecute, și în această vară, în alte țări care, așa cum s-a spus aici, ne-au cerut ajutorul, iar noi l-am acordat imediat, fără rezerve, sigur, calculând de fiecare dată că trebuie să rămânem pregătiți oricând să intervenim aici, în țară.

Nicio misiune externă nu a pus în pericol capacitatea noastră de a interveni aici, în țară, și așa vom proceda și în viitor.

Dar asta nu scade cu nimic meritele celor care au intervenit în țările europene în această vară: în Franța, în Grecia, în Serbia. Ați fost bine primiți, ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre prin ceea ce ați făcut. Ați legat prietenii, ați întărit prietenia acestor popoare față de România. Și asta nu este puțin lucru.

Vă mulțumesc și pentru această realizare", a mai precizat ministrul.

Pericolul dronelor nu a fost uitat

"Am amintit aici de pericolele viitoare. Printre cele mai solicitante, atât din perspectiva intervenției, cât și a riscurilor care reclamă responsabilități din partea mai multor instituții, nu numai din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ci și din cadrul altor ministere, se află pericolul dronelor.

Este un pericol cu care ne confruntăm și cu care ne-am confruntat în această vară aproape săptămânal, dacă nu chiar săptămânal. Nu cred că greșesc.

Acest lucru reclamă, mai departe, un efort și din partea Parlamentului, de a adopta o legislație adaptată acestei noi provocări și care să stabilească responsabilități clare.

Este nevoie și de intervenții din partea Guvernului pentru procurarea tehnologiilor necesare și pentru echiparea structurilor de intervenție cu tehnologii antidronă, care să permită intervenția în situații de urgență cu riscuri cât mai mici și cu eficiență cât mai mare.

Este nevoie să continuăm pe calea digitalizării.

Este nevoie să continuăm pe calea concentrării eforturilor noastre în centre regionale. Este un demers pe care l-am început, nu l-am uitat și îl vom continua atunci când condițiile o vor permite.

O vom face astfel încât să multiplicăm eficiența armei dumneavoastră, să vă protejăm viața, să creștem șansele de reușită în astfel de intervenții și nivelul de siguranță.

Pentru toate aceste lucruri, și mai vechi din istoria armei dumneavoastră, și mai recente, pentru ceea ce ați făcut ieri și pentru ceea ce faceți astăzi, pentru cele peste 400.000 de intervenții în situații de urgență din acest an și pentru miile de vieți salvate an de an, cu toată recunoștința, vă mulțumesc în calitate de viceprim-ministru al Guvernului României și de ministru al Afacerilor Interne.

Dar, cu permisiunea dumneavoastră, vă mulțumesc și în calitate de cetățean și de prieten al profesiei dumneavoastră. Privesc cu recunoștință ceea ce faceți, dar și cu exigența la care mă obligă poziția pe care o am, pentru că împreună lucrăm pentru cetățeni și nu avem voie să greșim atunci când lucrăm pentru cetățeni.

La mulți ani tuturor pompierilor!

La mulți ani armei pompierilor!

Dumnezeu să vă ajute să vă întoarceți cu bine, din fiecare misiune, acasă, alături de cei dragi!", a completat Cătălin Predoiu