Cel mai periculos interval orar în trafic. "Sunt şoferii disperaţi şi pot să apară accidente"

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Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat care este cel mai periculos interval orar în trafic.

Specialistul în conducere defensivă a vorbit, la DC Conducem, despre nevoia de conştientizare a pericolelor în trafic şi a amintit de cei trei paşi ai conştientizării.

"Sunt trei paşi ai conştientizării. Pasul unu este să ştii ce ţi se poate întâmpla. Al doilea pas este să accepţi că şi ţie ţi se poate întâmpla. Pentru că cei mai mulţi ştiu că sunt accidente, că sunt moare, dar cred că nu li se poate întâmpla lor, e ceva la modul general.

Iar al treilea pas este să accepţi şi să înveţi condiţiile care favorizează accidentele. Care sunt ele? Păi, nervii în trafic, aglomeraţia, când toată lumea e dimineaţa în trafic şi se duc ba la şcoală, ba la muncă", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Cel mai periculos interval orar în trafic

De asemenea, TIti Aur a subliniat şi care este cel mai periculos interval orar în trafic, intervalul orar în care se pot produce foarte uşor accidente.

"Când se apropie ora 8:00 dimineaţa, toţi întârziaţii, care trebuiau să fie la şcoală, la serviciu, favorizează accidentele. De la 7:45 la 8:00 dimineaţa, toţi aceia sunt în trafic. Unii întreabă de ce. Pentru că cei disperaţi, care mai au 5-7-10 minute până când trebuie să ajungă sunt nervoşi, că nu găsesc loc de parcare, că nu ajung, etc. Şi atunci poate să apară accidentul. Deci trebuie să înţelegem bine condiţiile care favorizează producerea de accidente", a mai spus Titi Aur.

Statul plăteşte peste 2 milioane de euro pentru fiecare deces în accidente rutiere

Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a explicat cât plăteşte statul român pentru fiecare victimă decedată în accidente rutiere.

"Costul actualizat este de 2.350.000 euro. Aceste costuri sunt proporţionale cu PIB-ul, cu salariul mediu pe economie, şi cu alţi factori. A fost în 2018-2019 o evaluare, atunci costul era 1 milion de euro. Acum, e 2.350.000 euro. Accidentatul grav costă statul 260.000 euro, aproximativ, iar accidentatul uşor vreo 25.000 euro. Aceste date nu le-am inventat eu, sunt pe site-ul Ministerului Transporturilor, sunt lucruri oficiale. Sunt calcule făcute în acest sens şi transparentizate. Calculul nu înseamnă doar cât costă impactul direct, din clipa accidentului. Calculul se face şi ţinând cont de câtă pierdere există. Dacă moare cineva la 25 de ani, sunt pierderi mult mai mari decât dacă moare cineva la 70 de ani. Se face o medie, care e cam la 37 de ani, şi se calculează costurile sociale. Dar până la aceste calcule, aceste costuri, să ne gândim că suntem într-o perioadă foarte agitată pe plan mondial. Războiul înseamnă brusc cheltuieli, secetă, toate aceste lucruri.

Până la bani, până la calculul cinic, vorbim de tragedii imense. Şi aici, nimeni din cei care ar putea să ia măsuri nu este afectat. Şi de ce ne raportăm, atunci, şi la bani? Pentru că s-ar putea să vină cineva să spună că nu avem ce face pentru a opri aceste tragedii. Ba da, avem ce face. Şi avem şi cu ce bani să facem. Să nu mai consumăm bani pe victime după accidente, ci să consumăm bani pe prevenţie, pentru a nu mai avea atâtea tragedii", a declarat Titi Aur.