Britanicii au rămas surprinși când au aflat ce învață șoferii români la cursurile de conducere defensivă / video

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Emil Gâtej, specialist în siguranţă rutieră, spune că britanicii sunt surprinşi de ce învaţă şoferii din România la cursuri de conducere defensivă. În ţara lor, doar agenţii de poliţie învaţă anumite lucruri.

Emil Gâtej, subcomisar în cadrul Academiei de Poliţiei A.I. Cuza, specialist în psihologie comportamentală şi expert în siguranţă rutieră, a povestit, într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, surprinderea pe care au avut-o experţii din Marea Britanie când au aflat ce învaţă şoferii din România la cursurile de conducere defensivă.

"Din păcate, partea asta cu învățatul de siguranță rutieră... Explică și domnul Titi Aur destul de mult și destul de des despre oameni care vin: "Eu conduc de 30 de ani, de 40 de ani, n-am făcut niciun accident, n-am luat amenzi, sunt un șofer extraordinar!”. Prima dată când se urcă la volan într-o mașină cu un instructor și i se cere frânarea de urgență, ori confundă pedalele, ori frânează o mașină cu ABS ca fiind fără ABS...

Și asta pentru că din punctul ăsta de vedere lipsește educația. Iarăși, în școala de șoferi de cele mai multe ori te învață cât să-ți iei permisul.

Sigur că toți vin și ne țin morală pe toate liniile posibile: și pe liniile de școli de șoferi, și pe liniile de poliție și tot așa.

La un moment dat, în Marea Britanie mi s-a spus: "Păi cum adică, la voi există cursuri în care învățați cum să controleze mașina în derapaj? Păi nu-i bine! Noi asta îi învățăm numai pe polițiști, că dacă o să știe să facă pe stradă, o să facă ei intenționat treaba asta!”. Le-am explicat: "Voi aveți un tip de populație, noi avem alt tip de populație. Cu siguranță la voi s-ar putea să facă asta, la noi nu vor face asta. Și noi mai avem și iarnă, mai avem și situații în care poate să derapeze mașina”.

Aici ne apropiem de Suedia, apropo, care are inclus în școala de șoferi cum să controlezi mașina în derapaj și cum să frânezi pe suprafețe alunecoase. Pentru că noi avem suprafețe alunecoase și așa sunt drumurile la noi. Probabil că la voi, le spuneam eu, nu sunt la fel. Adică se merge foarte încet pe autostradă, limita de viteză e 100 km/h transformând milele în kilometri. Adică sunt cu totul alți factori, nu putem să-i luăm cu copy-paste. Noi ar trebui să ne construim încetul cu încetul un sistem al nostru", a explicat Emil Gâtej.

Senatorul Robert Cazanciuc, preşedintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură, din Senatul României, a adus aminte de vremurile în care educaţia rutieră se desfăşura în mod organizat în şcoli, de multe ori sub formă de joacă.

"Nu trebuie să reinventăm lucrurile. Cei care suntem trecuţi deja de 50 de ani am apucat vremurile în care educaţia rutieră se făcea organizat în şcoli şi de foarte multe ori în joacă. Fără să fie ceva impus. Erai mândru că puteai face ceva la un moment dat, spre exemplu opreai circulaţia în faţa şcolii, cu poliţistul lângă tine. Intrai, cumva, într-o formă de autoritate şi în joacă învăţai să respecţi regulile.

Eu am mers de foarte multe ori în şcoli pentru a le vorbi copiilor despre Constituţie. Şi învăţându-i despre ce înseamnă legea şi regulile, de foarte multe ori am dat exemplul cu trecerea de pietoni din faţa şcolii, care e pusă acolo să protejeze. Regula este făcută să te apere împotriva celor care, la un moment dat, pot greşi. Şi cred că educaţia rutieră, dar educaţia în general, este cheia salvării României, fără să folosim vorbe mari", a declarat Robert Cazanciuc.