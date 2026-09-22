Dispare taxa de pod peste Dunăre la Fetești și la Vadu Oii. Radu Miruță: ”Unul dintre rezultatele legii care pune în aplicare sistemul TollRo”

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță a anunțat, marți seară, că taxa de pod peste Dunăre va fi anulată, grație sistemului TollRo.

”Când apare un sistem nou de taxare nu rămâne si taxa veche”, a afirmat Radu Miruță. În situația camioanelor, șoferii vor plăti taxa de drum pe principiul poluatorul plătește, fiind același sistem utilizat în alte 24 de state din UE, susține Radu Miruță.

Taxa de pod peste Dunăre va fi istorie

”De la 1 octombrie dispare taxa de pod peste Dunăre. Și la Fetești, și la Vadu Oii. Mai scoatem o taxă, mai anulăm o nedreptate, trecem la servicii moderne.

Mulți mă întrebați de ce dacă plătiți vigneta mai plătiți și taxa de pod. Știu că, pentru unii dintre dumneavoastră, mai ales pentru cei care locuiți în aceste zone și nu doar le tranzitați, această taxă era o adevărată bătaie de cap, așa cum mi-ați scris în numeroase mesaje.

Cum de dispare taxa de poduri?



Este unul dintre rezultatele legii care pune în aplicare sistemul TollRo, proiect prevăzut în PNRR de colegul meu Catalin Drulǎ, care a obținut pentru transporturile din România nu doar o finanțare istorică, dar și o viziune sănătoasă de dezvoltare pe termen lung. Noua lege elimină taxele de pod și aplică un principiu simplu pentru traficul greu: pentru camioane plătești taxa de drum în funcție de cât circuli și de cât poluezi cu mașina ta. Adică același sistem folosit în alte 24 de state din UE.

E unul dintre cazurile din România în care atunci când apare un sistem nou de taxare nu rămâne si taxa veche, cum ne obișnuisem. De data aceasta taxa de pod dispare!



Tot de la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba.

Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.



Desființarea taxei de pod poate însemna și că peste 100 de angajați ai CNAIR, care se ocupau până acum de colectarea acesteia, vor putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo. Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are.

PNRR a adus României nu doar o șansă uriașă de finanțare, ci și ocazia de a-și face puțină ordine în propria casă.



Dupa eliminarea creșterii prețului biletului la metrou, acum mai dispare o taxa redundantă. Se poate gestiona acest stat și fără a pierde bani la buget, și fără a-l pune pe cetățean să plătească de mai multe ori pentru același serviciu”, a scris Radu Miruță, pe contul său de Facebook.

Haos cu TollRo. CNAIR cere amânarea noii roviniete până la 1 aprilie 2027: sistemul nu este pregătit. Radu Miruță, pentru DC News: "Nu merge așa!"

Amintim că CNAIR a cerut amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027, pe motiv că sistemul nu este încă pregătit pentru operare. Compania avertizează că menținerea termenului de 1 octombrie ar putea lăsa transportatorii cu o obligație legală de plată, dar fără un instrument funcțional, ceea ce ar putea genera amenzi și contestații. Ministrul Radu Miruță a spus, pentru DC News, că vrea să afle vinovații pentru întârzierea implementării TollRo.