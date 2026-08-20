Un nou incident grav în Brașov: O mașină a ieșit de pe carosabil și a luat foc. Șoferul a fost găsit carbonizat

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O mașină a ieșit de pe carosabil în Brașov și a luat foc. Șoferul a fost găsit carbonizat.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1A, localitatea Săcele, judeţul Braşov, un autoturism a părăsit carosabilul şi a luat foc”, anunţă Centrul Infotrafic.

După ce incendiul a fost lichidat, în interior a fost identificată o persoană carbonizată.

"În jurul orei 19:00, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 1A, între localităţile Cheia şi Săcele. La faţa locului s-au deplasat echipaje din cadrul ISU Prahova, cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD, pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Săcele, precum şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul ISU Braşov. După lichidarea incendiului, în interiorul autoturismului, "a fost identificată o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, fiind carbonizată", a transmis ISU Braşov.

Traficul se desfăşoară pe un singur fir, alternativ. Se estimează reluarea traficului după ora 21.00.

Tot astăzi, o mașină s-a răsturnat și a luat foc în Constanța. În accident au fost implicate două autoturisme. Patru persoane au fost rănite.

Recent, un accident a șocat opinia publică după ce un șofer a intrat, în plin, în pietoni, în Brașov. Două persoane au murit, iar o a treia a ajuns, în stare gravă, la spital. Șoferul și-ar fi întrerupt, conștient, medicația, ceea ce ar fi dus la o criză de epilepsie.

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În urmă cu o zi, o basculantă care circula în București a intrat în plin într-un grup de trei pietoni, format din mamă, bunică și copilul de 8 ani. Mama, în vârstă de 29 de ani, nu a mai avut nicio șansă. Cercetările continuă în contextul în care nu este clar dacă cele trei persoane traversau regulamentar sau nu. Șoferul a susținut că a intrat pe culoarea verde a semaforului în intersecție.

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Astăzi, în Mediaș, șoferul unui autobuz a intrat în mai multe autoturisme. Din 22 de persoane implicate în accident, patru au ajuns la spital.