PSD se întărește cu un parlamentar

Deputatul Călin Florin Groza a părăsit, luni, grupul parlamentar „Uniţi pentru România” şi s-a afiliat PSD. Sursa foto: Călin Groza, Facebook

Deputatul Călin Groza s-a afiliat PSD, luni, după ce a părăsit grupul parlamentar „Uniți pentru România”.

Deputatul Călin Florin Groza a părăsit, luni, grupul parlamentar „Uniţi pentru România” şi s-a afiliat PSD.

Groza a informat Biroul permanent că îşi schimbă grupul parlamentar începând de luni.

„Călin Florin Groza, deputat Uniţi pentru România, ales în circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş, prin prezenta vă informez că începând cu data de 5 octombrie nu voi mai activa în grupul parlamentar UPR şi voi activa ca deputat aparţinând grupului PSD”, se arată în informarea lui Groza.

Călin Groza a intrat în Parlament pe listele POT

Călin Florin Groza a fost ales pe listele electorale ale Partidului Oamenilor Tineri.

Acesta este al doilea deputat care a părăsit grupul parlamentar în ultima lună.

Raisa Enachi a părăsit, de asemenea, grupul parlamentar UpR

Deputata Raisa Enachi a informat Biroul permanent al Camerei Deputaților că, începând cu data de 1 septembrie 2026, și-a depus demisia din calitatea de membru al grupului parlamentar „Uniți pentru România”. De la aceeași dată, Raisa Enachi a precizat că își va desfășura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat.

Anterior, aceasta a făcut parte din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), pe listele acestui partid obținând primul mandat de deputat, la Vaslui, în urma alegerilor din 2020. A părăsit formațiunea în februarie 2024, când s-a înscris în S.O.S. România, fiind realeasă pentru un nou mandat de parlamentar în decembrie 2024. A demisionat din partid în august 2025.

Grupul „Uniți pentru România”, din care face parte fostul premier Victor Ponta, a apărut prin schimbarea denumirii oficiale a grupului Partidului Oamenilor Tineri (POT) din Camera Deputaților, în mai 2026, în urma unor reconfigurări politice și a plecărilor din formațiune, potrivit Agerpres.





