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George Simion cere reducerea numărului de muncitori asiatici în România

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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george simion aur
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

George Simion, preşedintele AUR, a cerut, de la tribuna Parlamentului, formarea unei comisii de anchetă pentru a vedea de ce creşte numărul de muncitori străini în România, aduşi din ţări terţe.

Acesta spune că România are deja 6 milioane de cetăţeni care muncesc în afara ţării, iar aceştia ar putea fi aduşi înapoi în ţară, în loc ca România să importe forţă de muncă din ţări terţe. 

”Având în vedere disparităţile sociale, unele dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene, având în vedere viitorul buget al Uniunii Europene, pentru care unul dintre europarlamentarii dumneavoastră şi-a dat acordul sub o formă în care regiuni sărace din România vor fi văduvite exact de aceste fonduri care ar scoate Moldova, Oltenia şi alte părţi din ţara noastră din sărăcie. Noi vom veni cu o strategie de Ziua Naţională, pe 1 decembrie, strategie numită „A doua unire a românilor”, un set de măsuri concrete pentru anii 2028-2040 pentru a elimina din aceste disparităţi sociale. 

Tocmai a vorbit mai devreme colegul meu, Dan Tanasă, care aparent nu este acoperit de aceeaşi imunitate parlamentară pe care o au şi restul colegilor. Aducem, inclusiv în regiuni sărace din România, muncitori din ţări terţe. Am cerut în Biroul Permanent şi am cerut aici, în Camera Deputaţilor, o comisie de anchetă a acestor nereguli. Vedem din ce în ce mai mulţi muncitori din ţări terţe. Un lucru nefiresc, având în vedere că avem peste şase milioane de români care lucrează în vestul Europei”, a declarat liderul AUR, George Simion.

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george simion
AUR
muncitori straini
romania
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Comentarii (4)

Ovidiu L. D.   •   28 Octombrie 2026   •   15:53

Diferenta care conteaza pentru specialii care decid tot e urmatoarea: Strainii cotizeaza, fara sa stie la pensiile specialilor, pe cand romanii vor o distributie mai egala a pensilor.

Șomerii   •   28 Octombrie 2026   •   15:52

Foarte bine si acordați mai putine ajutoare sociale, ca romanii sa fie interesați si de un loc de munca !!

John   •   28 Octombrie 2026   •   15:21

George ce ar face votantii tai din diaspora si ai lui cg daca tarile de adoptie sr proceda ca tine?

Mihai1   •   28 Octombrie 2026   •   14:50

Păi să vină ai noștri înapoi și îi trimitem pe asiatici acasă! Cum vrei bă Simion? Să plece ăia că poate....poate.... o să vină ai noștri?

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