Ziua marilor decizii la Parlament: Statul intervine în prețul benzinei, se elimină salariul secret, dar fermierii primesc o lovitură

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Parlamentul României se reunește miercuri dimineață într-o ședință maraton cu decizii decisive pentru români și economie. La ora 11:30, Camera Deputaților dă votul final pe legea care permite măsuri speciale în caz de criză pe piața carburanților și pe garantarea plafonării la gaze până în martie 2027. În același timp, Senatul ia în dezbatere eliminarea secretului salarial între femei și bărbați, în timp ce inițiativa privind motorina fără acciză pentru fermieri merge la vot.

Cel mai greu dosar economic al dimineții se află pe masa Camerei Deputaților, în calitate de for decizional. Aleșii decid soarta legii de aprobare a ordonanței guvernamentale privind declararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

„Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027”, se arată pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că Guvernul va avea dreptul legal să intervină. Poate să plafoneze adaosurile comercianților, să oprească specula de la pompă sau să impună stocuri obligatorii, astfel încât să nu ne mai trezim peste noapte cu scumpiri de speriat. Tot în acest pachet intră și o veste bună pentru facturile de la iarnă: mecanismul prin care statul ține sub control prețul gazelor pentru populație se prelungește până la 31 martie 2027.

Se termină cu salariul secret: Regula care obligă firmele să fie corecte

La Senat, se va dezbate în jurul unei legi care vine de la Uniunea Europeană și care va schimba modul în care ne negociem salariul. Ideea e că se pare că nu vom mai avea secrete pe fluturașul de salariu. Șefii de companii nu vor mai putea băga acele clauze prin care îți interzic să vorbești cu colegii despre bani. Mai mult, firmele vor fi obligate să plătească la fel o femeie și un bărbat dacă fac exact aceeași muncă.

„Propunerea legislativă privind transparența salarială și consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare între femei și bărbați pentru o muncă egală sau o muncă de valoare egală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență”, conform ordinii de zi a Senatului.

Și încă ceva! La un interviu de angajare, patronul va trebui să-ți spună încă de la început câți bani oferă pentru postul respectiv, fără să te mai întrebe ce salariu aveai la fostul job. Iar dacă ești deja angajat, ai dreptul să ceri conducerii să-ți arate media salariilor pe postul tău, ca să vezi dacă nu cumva ești tras pe sfoară.

Tot la Senat, pe zona de securitate, se votează curățarea calculatoarelor din primării și ministere de orice program informatic venit din Rusia, pentru a opri tentativele de spionaj și atacurile cibernetice.

Salariile profesorilor sunt bătute în cuie, dar la pensii încă se caută soluții

Tot astăzi, deputații trec prin votul decisiv actul care confirmă majorările de salarii obținute de profesori și de personalul nedidactic, ca să nu mai existe discuții sau temeri că se taie din bani.

La capitolul pensii, lucrurile sunt mai complicate. Pe masa aleșilor au ajuns mai multe propuneri menite să repare nedreptățile apărute după marea recalculare. Este vorba în special despre foștii mineri, ceferiști sau oameni care au muncit o viață întreagă în condiții foarte grele și toxice și care s-au trezit cu decizii dezavantajoase.

Pentru sate și orașe mici, parlamentarii au prelungit termenele pentru marile programe de dezvoltare locală. Asta înseamnă că primarii ar putea scapă de riscul de a pierde fondurile pentru șantierele de apă, canalizare sau asfalt.

Fermierii, fără motorină ieftină la tractoare

Dacă pentru angajați și profesori sunt vești bune, oamenii care muncesc pământul au parte de un duș foarte rece. Proiectul pe care asociațiile de agricultori l-au cerut cu disperare, programul prin care cereau să nu mai plătească acciză pe motorina băgată în tractoare și combine, merge la vot cu propunere de respingere la Senat.

Majoritatea parlamentară le închide ușa în nas, pe motiv că bugetul țării este deja pe minus și nu își permite să renunțe la aceste taxe. Singurii care mai primesc o gură de oxigen sunt crescătorii de porci afectați de pesta porcină și cultivatorii de căpșune, pentru care s-au găsit scheme separate de ajutor. Pentru restul fermierilor, costurile rămân uriașe, iar asta o să se vadă, din păcate, pe etichetele legumelor și cărnii din piețe.

Noul spital Gerota și reguli mai cinstite în magazine

Pe lângă marile teme politice, pe ordinea de zi au intrat și câteva legi care se vor a fi adoptate pentru a ne face viața mai ușoară. Se aprobă banii pentru construirea unui sediu nou-nouț și modern pentru Spitalul de Urgență Gerota din București, iar în magazine și pe internet se dau reguli mai aspre împotriva comercianților care mint cu reducerile false de preț sau care bagă clauze ascunse în contracte. Amenzile vor fi uriașe ca să nu le mai convină să înșele clienții.

După vot, proiectele aprobate merg la președintele Nicușor Dan pentru semnătură, iar cele respinse se întorc în sertare.