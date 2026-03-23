Governul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Data actualizării: 11:37 23 Mar 2026 | Data publicării: 11:24 23 Mar 2026

Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Autor: Roxana Neagu

Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay Benzinărie/ pexels

Guvernul a intrat în ședință, luni dimineață. A decis să declare criza țițeiului și să ia măsuri pentru jumătate de an.

”Guvernul adoptă măsuri pentru protejarea economiei și a populației, în contextul crizei pe piața carburanților

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. 

Măsuri care se vor aplica 6 luni

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaos comercial limitat, export de benzină și motorină, doar cu acordul Ministerelor

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică. 

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei. 

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței” anunță Guvernul. 

