Vot moțiune de cenzură: Ilie Bolojan își joacă ultima carte. Se ia om cu om din Parlament/ Șase parlamentari anunță că s-au răzgândit: Nu există alternativă

UPDATE: Și senatorul PACE Liviu Fodoca a anunțat că nu va vota moțiunea.

UPDATE: Șase parlamentari care au semnat moțiunea au anunțat că nu o votează. Este vorba despre parlamentari aleși pe listele POT.

Deputatul Andrei Csillag a transmis: ”Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume.

Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.

Ei sunt parlamentarii care s-au rupt de POT și au format partidul UNIT. Inițial, eu semnat demersul PSD - AUR.

Știrea inițială

Premierul Ilie Bolojan ar duce negocieri de ultim moment cu fiecare parlamentar, pentru a nu susține moțiunea de cenzură AUR - PSD. Gestul premierului vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a dat mesaje fiecărui parlamentar în acest sens.

Prim-ministrul Ilie Bolojan ar pierde nu numai susținerea în Parlament, dar și funcția de la vârful partidului, de președinte al PNL, nu o dată având plângeri că nu negociază nici nu propriul partid propunerile pentru țară.

În acest sens, astăzi chiar premierul ar fi cel care ar purta discuții cu parlamentari PACE, POT, SOS, neafiliați, dar și unii aleși din AUR. Discuțiile s-ar purta de mai multe zile, în acest sistem, om cu om, scopul fiind o majoritate care să respingă moțiunea de cenzură.

În cealaltă tabără, PSD și AUR au cerut vot la vedere, de teama trădărilor din partid.

Moțiunea PSD și AUR are 254 de semnături, iar pentru a trece și a pica Guvernul Bolojan sunt necesare 233 de semnături.