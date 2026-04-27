Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului

Andrei Caramitru, analist economic, a avut o reacție pe acest subiect. El a declarat, într-o intervenție la DC News unde era invitat și ambasadorul Adrian Zuckerman, că România se confruntă cu probleme structurale majore și ar putea ajunge într-un punct critic dacă nu accelerează reformele economice. Principala problemă este lipsa de adaptare a sistemului la realitățile actuale.

Câteodată trebuie să treci prin „valea plângerii” ca să ajungi în altă parte

„Cred că, știți cum e, câteodată trebuie să treci prin „valea plângerii” ca să ajungi în altă parte. Și cred că exact aici ne aflăm în acest moment.

Problema este că sistemul, vorbind în sens larg, a refuzat să se schimbe din 1968 până astăzi. Aceasta este problema fundamentală. Nu s-a adaptat la realitate. Realitatea a evoluat, dar anumite structuri, oameni din servicii, foști membri ai acestora, din sistemul administrativ sau din partide, au rămas neschimbate.

În esență, nu s-a schimbat mare lucru. Avem în continuare aproximativ 1.400 de companii de stat care reprezintă adevărate găuri negre. Există un nivel de furt greu de imaginat în România, cum probabil nu a mai existat până acum. Ultimii 5-6 ani au reprezentat, clar, vârful acestui fenomen.

Societatea a evoluat, însă sistemul nu. Iar la un moment dat, așa cum se întâmplă în astfel de situații, sistemele se prăbușesc. S-a întâmplat în Rusia în cadrul Revoluția Rusă din 1917, s-a întâmplat din nou în 1989 și, desigur, și în România, la Revoluția Română din 1989. Prin urmare, este posibil să ne apropiem de un moment în care vom trece printr-o prăbușire dură. Toate aceste mișcări apar pentru că oamenii nu mai înțeleg nici situația economică, nici pe cea socială, nici realitatea în ansamblu. În schimb, încearcă să forțeze realitatea într-un tipar rigid, într-un „pat al lui Procust”, care nu mai are nicio legătură cu lumea actuală.

Aceasta este situația. Iar absurditatea momentului este următoarea: O țară poate adopta idei de suveranism extrem, cum a făcut, de exemplu, Ungaria, dar numai dacă are o condiție economică: Excedent comercial. Ce înseamnă asta? Înseamnă că intră mai mulți bani în țară decât ies.

În momentul în care depinzi de foarte mulți bani din străinătate pentru a te finanța an de an, creditorii au un rol extrem de important în ceea ce se întâmplă în țara ta. Acesta este primul punct.

Al doilea punct: Un rol foarte important îl au cei care exportă, adică cei care aduc valută în țară, ca să folosim limbajul anilor ’80-’90.

Din punct de vedere economic, ne îndreptăm spre următoarea situație: Am semnat acorduri cu OCDE, cu Uniunea Europeană și cu parteneri externi. Aceste acorduri funcționează ca un contract, care prevede reguli clare, de exemplu, reforme pentru companiile de stat, listarea unor firme până la anumite termene și reducerea unor costuri.

Toate acestea sunt condiții pentru a continua finanțarea, pentru că, în realitate, avem resurse interne suficiente doar pentru aproximativ trei săptămâni dintr-o lună, iar în ultima săptămână depindem de bani veniți din exterior.

Problema apare în momentul în care ignorăm aceste angajamente și „rupem contractul” din motive politice sau din lipsă de voință de a face reforme într-un sistem care este deja depășit de realitate.

Ce se va întâmpla atunci?”, a zis Andrei Caramitru la DC News.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Scenarii după căderea Guvernului Bolojan. Caramitru: Euro, la 7 lei! Și lucrurile nu se opresc aici / video