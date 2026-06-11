Reacția PSD la decizia PNL de a nu susține Guvernul Tomac

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD a reacţionat la decizia PNL de a nu susţine Guvernul Tomac. Aceasta a fost anunţată de Ilie Bolojan după şedinţa BPN.

"Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!

Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara.“

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Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan.

Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR.

Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere.

S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere.

Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România", a transmis PSD.

Ilie Bolojan a anunţat că PNL nu va susţine Guvernul Tomac şi că grupurile parlamentare fie vor ieşi din sala de plen, fie vor anunţa "prezent, nu votez".