Grupul PACE îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru

Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Foto: Agerpres

Grupul parlamentar PACE-Întâi România a a propus ca Patriarhul Daniel să fie desemnat prim-ministru, într-un context de blocaj politic și negocieri prelungite pentru formarea noului Guvern.

În plin context al negocierilor politice pentru formarea unui nou Guvern, Grupul parlamentar PACE - Întâi România a avansat o propunere ieșită din tiparele obișnuite ale scenei politice. Inițiativa a fost anunțată duminică, 28 iunie, și îl vizează pe Patriarhul Daniel, desemnat de parlamentarii formațiunii drept candidat pentru funcția de prim-ministru, potrivit România TV.

Propunerea este susținută de senatorul Clement Sava, iar argumentația grupului face trimitere la un precedent istoric din perioada interbelică, atunci când Patriarhul Miron Cristea a deținut funcția de șef al Guvernului României între 1938 și 1939, într-o perioadă de instabilitate politică, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Miron Cristea, născut la 18 iulie 1868, în Toplița (Ilie Cristea), a fost primul Patriarh al României, fost președinte al Consiliului de miniștri și membru de onoare al Academiei Române din 7 iunie 1919.

PACE susține că o astfel de variantă ar putea întruni sprijinul mai multor formațiuni politice

În comunicatul transmis, reprezentanții PACE susțin că actualul context politic ar necesita o soluție cu impact major în Parlament și invocă sprijinul larg pe care l-ar putea atrage o astfel de nominalizare.

„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din acest motiv, precum şi din motive istorice, culturale şi politice, propun ca Prea Fericitul Daniel sp fie desemnat pentru funcţia de prim-ministru al României”, transmite grupul parlamentar într-un comunicat.

În viziunea inițiatorilor, o astfel de variantă ar putea întruni sprijinul mai multor formațiuni politice, în contextul blocajului prelungit din procesul de negociere pentru formarea Executivului. Aceștia susțin că desemnarea Patriarhului ar reprezenta o soluție capabilă să depășească impasul politic și instituțional.

„PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României: PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă.”

Un bun administrator?

Totodată, reprezentanții grupului parlamentar îl descriu pe Patriarhul Daniel drept un posibil administrator eficient la nivel instituțional, făcând referire la proiecte de amploare derulate în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

„Afirm clar că singurul premier care ar întruni la această oră o majoritate solidă în Parlament ar fi Patriarhul Bisericii Ortodoxe, care este cel mai bun administrator de instituţie naţională la această oră, dovadă stând realizarea Catedralei Mântuirii Neamului”, a mai spus Sava.

Formațiunea PACE insistă că Patriarhul ar fi, în opinia sa, singura variantă capabilă să coaguleze o majoritate parlamentară stabilă, invocând atât capacitatea administrativă, cât și precedentul istoric al lui Miron Cristea.

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