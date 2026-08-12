Mănăstirea Rohia, 100 de ani de viață monahală. Mii de pelerini așteptați la aducerea Icoanei Maicii Domnului

Foto; Facebook Foto: Mănăstirea „Sf. Ana” Rohia

Mănăstirea ''Sfânta Ana'' Rohia din județul Maramureș va marca, începând de joi, 100 de ani de viață monahală și 100 de ani de la aducerea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, a anunțat, miercuri, lăcașul de cult

Obștea Mănăstirii 'Sfânta Ana' Rohia s-a pregătit după cuviință pentru a o cinsti pe Maica Domnului și așteaptă preoții din parohii, împreună cu credincioșii lor, să vină la Mănăstirea Rohia, ca adevărați fii ai Maicii Domnului, fiind împreună rugători cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care o să binecuvânteze prin slujire și cuvânt de învățătură, obștea și pelerinii de la mănăstirea noastră, în Anul Centenar al Mănăstirii Sfânta Ana Rohia (1926-2026), când se împlinesc 100 de ani de la sfințirea primei biserici, 100 de ani de viață monahală și 100 de ani de la aducerea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, au precizat reprezentanții mănăstirii maramureșene.

Programul slujbelor

Joi, 13 august 2026:

- la ora 13, oo - Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni va fi scoasă din Paraclisul “Sfântul Ierarh Nicolae” în proximitatea Altarul de vară pentru închinarea pelerinilor, unde va rămânea pâna duminică 16 august 2026.

- la ora 17,oo - Vecernia şi Paraclisul Maicii Domnului;

- la ora 22, oo ; – Miezonoptica;

Vineri, 14 august 2026:

- ora 7,00 – Slujba Utreniei și sfânta Liturghie ;

- ora 18,oo – Vecernia mare cu Litie, săvârşită de către Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului înconjurat de un sobor de preoţi si diaconi. Cuvântul de învăţătură al Preasfinţitul Părinte IUSTIN.

- orele 21,30 – Slujba Privegherii: Utrenia, Prohodul Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului si Dezlegări; În timpul privegherii credincioșii se pot mărturisi şi apoi de la ora 3 se vor împărtăși.

Sâmbătă, 15 august 2026; Praznicul Adormirii Maicii Domnului

- ora 3,oo – Prima Sfântă Liturghie pentru împărtăşirea credinciosilor;

- ora 6,30 – Sfintirea Apei;

- ora 7,15 – Taina Sfântului Maslu de obște;

- ora 8,45 – Primirea Ierarhului de către soborul slujitor. De la ora 9,15 - Sfânta Liturghie arhierească oficiată în sobor de preoţi şi diaconi de către Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prezenţa pelerinilor şi iubitorilor Maicii Domnului din ”Muntele cel sfânt” al Rohiei. Cuvântul de învăţătură.

Sâmbătă dimineața, în ziua hramului, începând cu ora 6,30 trei microbuze puse la dispoziție de către Mănăstire și Primăria Orașului Târgu Lăpuș, vor urca pelerinii de la poarta din sat și din fața magazinului din centru până în incinta mănăstirii.

De asemenea Primăria Orașului Târgu Lăpuș va pune la dispoziția pelerinilor autobuze care vor circula din Târgu Lăpuș de la pod și până în Rohia în centru; dimineața de la ora 7,00 la ora 8,30 iar după masă de la ora 13,00 din Rohia până în Târgu Lăpuș.

De asemenea, sâmbătă dimineața, în ziua hramului, începând cu ora 06:30, trei microbuze puse la dispoziție de către Mănăstire și Primăria Orașului Târgu Lăpuș vor urca pelerinii de la poarta din sat și din fața magazinului din centru până în incinta mănăstirii.

Conform unei vechi tradiții, toți pelerinii prezenți la hramul Mănăstirii Rohia vor primi o masă caldă din partea credincioșilor Parohiei Groșii Țibleșului, atât în ajun, după slujba Vecerniei, cât și în ziua Praznicului, după Sfânta Liturghie. (Claudia Calotă)